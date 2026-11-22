El matambre arrollado es una joya de la cocina argentina que combina sabor y economía en un solo plato. Con ingredientes sencillos y un proceso de preparación accesible, se transforma en una opción ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos. Este manjar, jugoso y sabroso, invita a descubrir su versatilidad y a disfrutar de una experiencia culinaria auténtica en la mesa.

El matambre arrollado es un plato característico de la gastronomía argentina, ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos. Esta receta se destaca por su gran sabor, su excelente rendimiento y la facilidad de preparación, utilizando ingredientes accesibles para cualquier cocina.

Cómo preparar un matambre arrollado jugoso y lleno de sabor

La elección de los ingredientes es fundamental. Además de un buen matambre, se suelen utilizar cebolla, morrón, ajo y especias a gusto. Estos elementos aportan frescura y sabor al plato, logrando una combinación perfecta que no dejará indiferente a nadie. Un truco al preparar matambre arrollado es dejarlo marinar algunas horas, o incluso de un día para otro, para que los sabores se impregnen adecuadamente.

El proceso de cocción puede adaptarse a la disponibilidad y preferencias de cada persona. Una cocción pareja permite que la carne conserve toda su jugosidad y alcance una textura tierna y sabrosa.

Ingredientes para hacer matambre arrollado casero

1 kg de matambre

2 cebollas

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

2 huevos duros

Sal y pimienta a gusto

Pimentón y orégano a gusto

Aceite de oliva

Paso a paso: cómo hacer matambre arrollado al horno

Para comenzar, es necesario extender el matambre sobre una superficie limpia. Luego, se deberá preparar el relleno de verduras. Picar las cebollas y el morrón en trozos pequeños. En una sartén, calentar un poco de aceite de oliva y dorar las cebollas junto con el morrón y el ajo picado. Añadir sal, pimienta y orégano a gusto. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.

Una vez listas, distribuir las verduras sobre la superficie del matambre. Incorporar los huevos duros en trozos y enrollar la carne con cuidado. Asegurarse de atarla con hilo de cocina o utilizar palillos para mantenerla cerrada durante la cocción. Este paso es clave para evitar que se desarme durante el horneado.

Colocar el matambre arrollado en una fuente para horno y cocinar a 180 °C durante aproximadamente una hora. Darlo vuelta a mitad de cocción para lograr un dorado uniforme. También es importante controlar que la temperatura interna de la carne alcance los 70 °C para garantizar una cocción segura y adecuada.

Trucos para que el matambre arrollado quede perfecto

Al momento de servir, es recomendable dejar reposar el matambre arrollado unos minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se redistribuyan y evita que la carne quede seca. Puede acompañarse con una ensalada fresca o con papas al horno, aportando un plus de sabor al plato.

Otro aspecto a tener en cuenta es la conservación. Una vez frío, se puede guardar en la heladera para consumir al día siguiente. Al recalentarlo, conviene hacerlo a fuego bajo para evitar que se seque. Este plato se puede disfrutar solo o en sándwiches, convirtiéndose en una opción ideal para picnics, reuniones o almuerzos al aire libre.

Con estos consejos y una receta que combina sencillez y sabor, es posible disfrutar de un delicioso matambre arrollado, un clásico que honra la tradición culinaria argentina.

Matambre navideño.

Para quienes buscan una cocción más práctica y pareja, una buena alternativa es la asadera de acero al carbono de 40 x 28 x 7 cm con rejilla desmontable de acero de Hudson Cocina. Gracias a su rejilla, permite que la grasa se escurra durante la cocción, ayudando a lograr un matambre más dorado, crocante por fuera y jugoso por dentro. Además, sus dimensiones resultan ideales para preparar piezas grandes y lucirse en cualquier reunión familiar o encuentro con amigos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.