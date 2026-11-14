Un pequeño asteroide mantiene en vilo a la comunidad astronómica. Se trata de 1998 KY26, una roca de unos 11 metros de diámetro que gira sobre sí misma cada cinco minutos y que fue elegida como próximo destino de la sonda japonesa Hayabusa2.

Su comportamiento, sin embargo, plantea un problema: se acelera de una forma que la gravedad, por sí sola, no logra explicar.

Un enigma que viene de 2023

El misterio salió a la luz en 2023, cuando el análisis de 25 años de observaciones con telescopios reveló un leve y constante empuje que lo desviaba de la trayectoria prevista. La primera explicación fue la de un “cometa oscuro”: un cuerpo con hielo en su interior que, al transformarse en gas, lo impulsaría suavemente sin dejar la clásica cola visible.

Esa idea acaba de perder sustento. Un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia, publicado en la revista Icarus, concluyó que 1998 KY26 sería, con alta probabilidad, un asteroide deshidratado.

Los autores, Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, calcularon que el objeto es demasiado cálido para retener hielo de agua: incluso en sus zonas más frías registra entre -53 °F y -78 °F (unos -47 °C y -61 °C), cuando el hielo necesitaría temperaturas inferiores a -198 °F (cerca de -128 °C) para sobrevivir en el espacio.

Qué dice la investigación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La hipótesis más audaz: ¿es la sonda Fobos 1?

Ante ese descarte, cobra fuerza la teoría más llamativa. El profesor de Harvard Avi Loeb, junto con Adam Hibberd y Adam Crowl, planteó en un trabajo difundido en arXiv que el asteroide podría ser en realidad Fobos 1, la nave soviética que partió hacia Marte en 1988 y se perdió pocos meses después.

Según Loeb, el tamaño, el brillo inusualmente alto, la rápida rotación y la órbita del objeto son compatibles con un artefacto fabricado por el hombre. La aceleración, a su vez, se explicaría por la presión de la radiación solar sobre las superficies metálicas y los paneles solares de la nave.

El investigador además asegura que un modelo 3D sencillo de Fobos 1 reproduce los cambios de brillo que se observan desde la Tierra. En sus palabras, la semejanza entre la órbita de 1998 KY26 y la de la sonda perdida sugiere que se trata del mismo objeto.

La misión soviética había quedado a la deriva en septiembre de 1988, cuando el centro de control envió una orden equivocada . El error impidió que la nave orientara bien sus paneles solares hacia el Sol, se quedó sin energía y se cortó la comunicación. De acuerdo con la hipótesis, las características orbitales de Fobos 1 podrían encajar con las del asteroide si se consideran ciertas maniobras de propulsión realizadas luego de la pérdida de contacto.

Los autores señalan varias coincidencias. Por un lado, los 11 metros de diámetro de 1998 KY26 son una medida acorde con la de una nave pequeña. Por otro, su giro completo cada cinco minutos y su alta reflectividad, que podría corresponder a ciertas superficies de una nave, resultan compatibles con un objeto artificial compacto. A eso se suman los modelos orbitales analizados, que muestran posibles puntos de contacto entre la trayectoria del asteroide y la de la antigua misión.

Con todo, hay un límite claro: la investigación no prueba que 1998 KY26 sea Fobos 1. Es una hipótesis que requiere nuevas observaciones y evidencia directa para confirmarse.

Entonces, ¿qué lo acelera?

Si el hielo no alcanza para explicar el fenómeno, los científicos deben mirar otras causas. Entre las explicaciones convencionales aparecen la presión de la radiación solar y las fuerzas vinculadas con la emisión de calor del propio cuerpo.