Máximo Kirchner reaparece en escena y prepara otra arremetida contra Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner bajó el perfil después de su fuerte discurso en Chaco. Máximo Kirchner no. El sábado pasado habló en Los Toldos, en el 103° aniversario del nacimiento de Eva Perón, y este viernes por la tarde -una semana después que su madre rompiera el silencio- vuelve a hablar en Lanús, un municipio gobernador por Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio.

Será la primera voz kirchnerista después de cuatro días de declaraciones de Alberto Fernández que desde Europa tomó distancia geográfica y política respecto a su compañera de fórmula. También Cristina toma distancia: la titular del Senado viajó a Santa Cruz, donde permanecerá el fin de semana.

También, será su reaparición después de conocido el número de la inflación de abril, de 6%, número incómodo para el Gobierno y difícil de defender. Hasta Sergio Massa apuró al ministro Martín Guzmán con un proyecto para que se suba el mínimo no imponible de Ganancias en auxilio de los trabajadores que en paritarias consiguieron aumentos para no perder frente a la inflación.

El acto está previsto para las 18 en el Club Podestá, ubicado en la calle Vélez Sarsfield, de Lanús Oeste. La cita es a un "encuentro con la militancia", a la que fueron convocados concejales y dirigentes del distrito aunque se esperan algunos más. Es un engranaje más en la estrategia política y electoral del kirchnerismo .

El Presidente en su gira habló de la "mirada parcial" de Cristina Kirchner y de su deseeo reeleccionista, posibilidad a la que su mentora espera que renuncie. Después relativizó sus propias palabras pero la Vicepresidenta no respondió -está a cargo del Ejecutivo- y tampoco hubo respuesta de ninguna figura de peso.

Por eso la presentación de hoy genera expectativa. Ocurre en el marco de l a mayor tensión entre presidente y vice , y mientras avanzan las audiencias por la suba de tarifas.

Desde España, el Presidente mandó un mensaje en forma de off the record concedido a los periodistas que cubrieron la gira: "El que no pueda acompañar la decisión de la suba de tarifas que se vaya". Más o menos igual a lo que decía CFK cuando planteaba que quienes no tenían valentía debían "buscarse otro laburo".

En Chaco, la vicepresidenta expuso todas sus diferencias con Fernández y hasta recordó que podría haber elegido en su lugar a algún dirigente con liderazgo propio, como Sergio Massa del Frente Renovador; Héctor Daer, jefe de la CGT, o incluso el albertista Emilio Pérsico, máximo referente del Movimiento Evita.

El día siguiente Máximo Kirchner recordó que ni a Néstor ni a Cristina Kirchner "les tembló la pera para tomar decisiones" y pidió no temer a peleas a las que llaman "debate" y que en el fondo se trata de una profunda diferencia sobre el modelo económico y la forma y los tiempos de distribuir la riqueza.

En esa línea y desde Diputados el ala dura presionó con el pedido de adelantamiento de la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil (un proyecto de resolución del propio Máximo Kirchner) y en el Senado avanzaron con la ley para la creación de un fondo para pagarle al FMI con un tributo a los bienes no declarados en el exterior. Además arrancó el tratamiento del proyecto para la ampliación de la Corte. Todas iniciativas K .

También Kirchner habilitó a su tropa de origen sindical (Vanesa Siley, Hugo Yasky y Sergio Palazzo) para hablar sobre los aumentos que ahora el Ejecutivo anuncia pero bajó la línea de no responder a los mensajes en off a los funcionarios del área de Energía en el marco de la audiencias por la suba del gas y la electricidad.

Liberado de las responsabilidades de la jefatura del bloque, a la que renunció en contra del acuerdo con el FMI, Kirchner hijo decidió recorrer la provincia de Buenos Aires como presidente del PJ provincial. Llegar a ese cargo le valió una denuncia que espera en la Corte por parte del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, hasta diciembre vicepresidente del partido. El objetivo fue extender su peso político más allá de La Cámpora y desde el ámbito institucional y con el sello partidario ponerse al frente de la estrategia electoral y tomar el liderazgo de los intendentes del distrito. Lo ayudó en ese plan Martín Insaurralde, hoy jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

ESTRATEGIA BONAERENSE

Las encuestas no son favorables para el diputado nacional y Axel Kicillof ya trabaja para su reelección como gobernador. Aún así el kirchnerismo apunta a consolidar el poder territorial en el distrito con mayor peso para una presidencial y también un distrito que contribuye con el mayor número de bancas en el Congreso de la Nación.

De hecho por eso tanto CFK, como su hijo y antes Néstor Kirchner, se mudaron electoralmente de Santa Cruz a la provincia, aún cuando nunca modificaron su domicilio en el padrón. Máximo Kirchner asegura que recorrerá toda la provincia, incluso como hoy en distritos adversos donde espera retener el núcleo duro y no seguir perdiendo, como cree, por los desaciertos del Gobierno.