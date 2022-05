En un diario español, Alberto Fernández criticó a Cristina y aclaró con quién quiere subirse al ring

De gira por España, el presidente Alberto Fernández concedió una entrevista al diario El País de Madrid, donde entre otras cosas se refirió a uno de los temas más calientes del momento, como lo es la crisis que se vive a nivel interno en la coalición gobernante, en particular su tensa relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Según el Presidente, su principal socia en la construcción del Frente de Todos y en base a cuyo acuerdo llegó a la Casa Rosada, tiene "una mirada parcial, que desatiende que vivimos una pandemia" , dijo en relación a las críticas que recibe de la viuda de su mentor político, Néstor Kirchner.

"Creo que [la de Cristina] es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba", explicó el jefe de Estado, quien se encuentra de gira por Europa, donde además visitará Alemania para una visita oficial, al tiempo que a último momento logró confirmar un encuentro con Emmanuel Macron, quien lo podrá recibirlo en París.

En respuesta al planteo kirchnerista sobre la posible decepción de los votantes al frente, Fernández dijo que "cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, creo que nuestros votantes son conscientes de que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud quebrado por Macri, y lo hicimos bastante bien. Logramos una inmunidad de las más altas del mundo. Nuestro votante, que vive esa realidad, entiende las dificultades".

En otro tramo de la nota, el primer mandatario se refirió a los andariveles por los que quisiera transcurra el debate interno: "Mire, el 17 de noviembre pasado la plaza se llenó, y yo tuve que hablar ante decenas de miles de compañeros. Les dije que proponía que en nuestro espacio político se abra un gran debate. Les proponía que no se acallara ninguna voz, y que debía ser resuelto por la gente en primarias abiertas y obligatorias como existen en Argentina. En ese momento me criticaron mucho. Veo con alegría ahora que ese debate es bienvenido. Tengo un enorme respeto por Cristina".

Según Alberto, Cristina "representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo".

"Cristina probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de Gobierno. Yo la respeto. Está bien. El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobiern o, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad", señaló el Presidente en otro pasaje.

Pese a los señalamientos contra su vicepresidenta, Alberto Fernández pretendió dejar establecida una clara delimitación de campos en relación a la política local: "Por eso, con todo respeto, durante la entrevista me invitó a subirme a un ring a pelearme con Cristina, pero ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri. Y a quien tengo que pelear si quiero una Argentina más junta es a Macri, no entre nosotros.