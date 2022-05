Cristina, presidenta interina y en silencio desde el Senado

Mientras Alberto Fernández mantenía reuniones en Madrid y en Berlín y daba entrevistas apuntándole a Cristina Kirchner y en off mandaba advertencias a los funcionarios que no le responden, la Vicepresidenta se quedó en su despacho del Senado de la Nación y desde allí ejerció su interinato. "Atendió agenda parlamentaria", repitieron cerca suyo sin responder a ninguno de los cuestionamientos que llegaban desde la gira.

A pesar de la crisis que protagoniza la pareja presidencial, la Vice volvió a bajar el perfil como cada vez que reemplaza al primer mandatario.

No tiene despacho en Casa Rosada ni tampoco en ningún otro edificio público. Tampoco usa el del primer piso en el Instituto Patria y sólo recibe visitas en su departamento de Recoleta o en el primer piso del Palacio Legislativo. Clausuró el debate público al hablar en la Universidad del Chaco Austral.

Sólo dos cosas se escucharon en los pasillos del Congreso. La primera es que los funcionarios y dirigentes cercanos a la Vice "no nos vamos a ningún lado". Lo había dicho Andrés Larroque y lo repitieron después del viernes.

La segunda línea bajada fue que "no se responde más". "Ya nos diferenciamos con el discurso en Chaco", señalaron en referencia a que no se harán cargo de las resoluciones que tome el Presidente con las que no coinciden.

En paralelo los diputados de origen sindical como Vanesa Siley, Hugo Yasky y Sergio Palazzo plantaron sus reclamos por la distribución de la riqueza y pidieron el copyrigth por el adelantamiento de la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil como logros del debate empujado por el ala K del Frente de Todos.

SEÑALES CON FOTOS

Alejandro Granados, Darío Martínez y Federico Basualdo en Ezeiza

A las amenazas contra los funcionarios 'rebeldes', que llegaron en la forma de frases atribuidas al Presidente y citadas por quienes están cerca suyo, no les respondieron más que con trascendidos y fotos. Los funcionarios que responden a CFK y a Máximo Kirchner y que tienen responsabilidades en el área energética, hicieron saber que no tienen potestad alguna para trabar los aumentos tarifarios que para la luz y el gas impulsa el ministro de Economía Martín Guzmán. Ese debate lo dan por perdido.

Además entre los funcionarios kirchneristas se dejó correr una explicación unánime: los aumentos requieren las firmas de los titulares de los entes reguladores, afirman, y no las de "los Federico" (Basualdo, subsecretario de Energía Eléctria y Bernal, titular del Enargas) o del neuquino Darío Martínez, Secretario de Energía. En ese contexto, aclaran, la advertencia presidencial la consideran un mensaje más mediático que político.

"Fue una decisión política y si alguien no puede aceptarla, no va a poder seguir en el Gobierno", fue el mensaje presidencial a su comitiva. La semana pasada después de la primera reunión en seis meses del gabinete, voceros del Ejecutivo le atribuyeron una sentencia similar al jefe de Gabinete Juan Manzur. "Al que no le gusta que se vaya", decían que dijo mientras en público se medían más las palabras.

En una postal distendida, Martínez hizo un recorrido por la obra de ampliación de la Central Termoeléctrica de Ezeiza acompañado por Basualdo y por el intendente Gastón Granados, quien como concejal cumple interinamente las funciones de su padre Alejandro Granados.

DE PEDRO TOMA DISTANCIA

Juan Manzur y Eduardo 'Wado' de Pedro junto al gobernador riojano Ricardo Quintela

Una vez más, la reacción K fue disímil. El ministro del Interior Eduardo ‘Wado' De Pedro, que después de su renuncia el año pasado se mantiene prescindente públicamente -en la medida de lo posible- prefirió tomar distancia y arrancó una gira por varias provincias. Lejos de las peleas, estuvo en La Rioja junto a Manzur en el marco de la reunión plenaria del Comité de Integración ATACALAR Argentina-Chile. Allí citó al Presidente: "Alberto Fernández nos dio la indicción de trabajar por una Argentina federal".

Celebró además las iniciativas en las que trabajó con gobernadores. Del único conflicto que habló fue de la falta de acuerdo político con la Ciudad de Buenos Aires sobre la transferencia de fondos nacionales en concepto de seguridad. "Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios", se quejó y justificó que por decreto primero y luego con el aval parlamentario a un Convenio, se quitara un porcentaje de partidas de Nación que Mauricio Macri había incrementado también por decreto.

PRESIÓN EN EL SENADO

Ampliación de la Corte: Raúl Zaffaroni expuso en el Senado junto a Oscar Parrilli, mano derecha de CFK

En el Congreso el kirchnerismo siguió con su estrategia de meter presión. Por un lado continuaron con el debate en comisión del proyecto de reforma de la composición de la Corte con el ex juez Raúl Zaffaroni y el ex ministro Carlos Arslanian como principales invitados.

Al mediOdía los senadores del Interbloque del Frente de Todos recibieron al Comité de Acreedores de la Deuda que encabezaron Juan Grabois y el director del Banco Nación Claudio Lozano que llevaron su planteo para que la deuda con el FMI "la paguen los que la fugaron". Los dirigentes, junto a los senadores, coincidieron en impulsar la investigación del proceso de endeudamiento en 2019 y la necesidad de que se apruebe el proyecto de flexibilización del secreto bancario.

Este jueves en el recinto, sin CFK por estar a cargo del Gobierno, el kirchnerismo buscará darle media sanción a la ley que crea un fondo para cancelar la deuda con el FMI con recursos provenientes de bienes argentinos no declarados en el exterior. En el encuentro estuvieron varios de los incondicionales que reportan directamente a Cristina Kirchner como Juliana Di Tullio, jefa del bloque de Unidad Ciudadana, y Oscar Parrilli.