Fijo o administrado: cuáles son las herramientas del Gobierno para dosificar el tipo de cambio sin espiralizar precios
Frente a las tesis de un congelamiento absoluto de cara a 2027, los analistas advierten que el Gobierno acepta un deslizamiento ordenado del peso. El rol de los futuros y los Dollar Linked como amortiguadores de velocidad.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 16 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.