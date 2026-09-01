“Eliminar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires”: la polémica propuesta de un ex intendente para el Conurbano.

El exintendente de San Miguel y exsenador bonaerense Joaquín de la Torre volvió a instalar el debate sobre la organización territorial de la provincia de Buenos Aires con una propuesta que apunta directamente al funcionamiento del Conurbano. Su planteo consiste en convertir a sus 27 distritos en jurisdicciones federales y quitar al gobierno provincial de la estructura de autoridades que intervienen sobre esos municipios.

La idea fue presentada por De la Torre como una respuesta a los problemas que, según su diagnóstico, se profundizaron en la región durante los últimos años. Bajo su esquema, los vecinos quedarían vinculados institucionalmente con el Estado nacional y los gobiernos municipales, mientras que los distritos federales elegirían a sus propios intendentes, pero dejarían de participar en las elecciones de gobernador y legisladores provinciales.

Cómo funcionaría la propuesta para el Conurbano

El dirigente político afirmó a través de su cuenta de la red social X que con su propuesta ”eliminamos a la provincia de Buenos Aires del Conurbano y los municipios pasarían a resolver los problemas del AMBA directamente con el gobierno nacional” y enfatizó: “Si no cambiamos el sistema todo va a seguir igual”.

“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, explicó De la Torre este lunes durante una entrevista con Radio Mitre. El exfuncionario sostuvo que buena parte de las prestaciones que reciben actualmente los habitantes del Conurbano ya están repartidas entre Nación y municipios, por lo que considera posible trasladar esa realidad al plano institucional.

Mauricio Macri junto a Joaquín De la Torre y Miguel Pichetto.

Para fundamentar su posición, mencionó distintos servicios y áreas de gestión. Según señaló, agua, gas, electricidad, trenes y colectivos dependen principalmente de estructuras nacionales, mientras que los municipios tienen una participación relevante en salud y seguridad, además de afrontar gastos vinculados con patrulleros, combustible y cámaras. En educación, planteó un esquema similar de responsabilidades compartidas.

El exministro bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal también sostuvo que la presencia provincial tiene un peso limitado en la prestación cotidiana de servicios. En ese sentido, consideró que Gendarmería podría tener una presencia permanente en el Conurbano para desarrollar tareas ordinarias y no únicamente intervenciones excepcionales.

El antecedente de dividir la provincia de Buenos Aires

De la Torre también vinculó su iniciativa con el proyecto impulsado por el exsenador nacional Esteban Bullrich, quien propuso dividir la provincia de Buenos Aires en cinco nuevas provincias. La propuesta, desarrollada junto con Enrique Morad y Jorge Colina en un libro, contemplaba crear distintas jurisdicciones y subdividir La Matanza con el objetivo de facilitar la administración estatal.

“No puedo negar que cuando leí el libro de Esteban fue un motor para mí”, reconoció De la Torre. Aunque aclaró que su alternativa es diferente, consideró que ambas ideas podrían avanzar de manera paralela y remarcó que una eventual creación de distritos federales modificaría quién tendría la potestad para dividir los municipios.

El planteo también incluye una modificación tributaria: De la Torre propone eliminar Ingresos Brutos en los distritos federales por considerar que afecta especialmente a comerciantes y consumidores. Su argumento se enmarca en una discusión más amplia sobre el peso que tiene la provincia: Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población y del PBI nacional, aporta alrededor del 38% de los recursos de la coparticipación federal y recibe algo más del 20%.