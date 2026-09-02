En esta noticia “No es la misma Argentina que hace un año”

Daniel Lacalle, el reconocido doctor en Economía y gestor de fondos de inversión español, dialogó este miércoles con El Cronista Stream y repasó el proceso de transformación económica de la Argentina desde la llegada de Javier Milei al poder.

En primer lugar, el economista recordó el temor a una “venezualización” de la economía local durante la gestión anterior y destacó que eso ya no se siente en el país.

“Argentina es un cambio espectacular”, destacó. Y se explayó: “Cada día se ve en la actividad y se ve en la inversión, se ve en el interés inversor también porque cuando tienes una economía que está cambiando de tendencia y las empresas en sectores tan estratégicos como son el de la energía, que están haciendo inversiones a 25 años, obviamente es porque ven un cambio estructural, si no no invertirían, ¿no?“.

En este sentido, Lacalle sostuvo que la diferencia entre ambos países se explica por tres factores. En primer lugar, mencionó las instituciones independientes: “Argentina con todos los retos que ha tenido durante años ha tenido siempre instituciones muy potentes”.

En segundo lugar, citó la cultura financiera de la sociedad argentina: “La gente entendía perfectamente que, cuando el gobierno te decía que te daba cosas gratis, eso es más inflación”.

Finalmente, como tercer factor, señaló tres decisiones de gestión: “Eliminar el déficit fiscal”, avanzar en “un significativo programa de desregulación” y “sincerar la economía”.

“No es la misma Argentina que hace un año”

Consultado sobre los ganadores y perdedores del proceso de apertura económica, Lacalle relativizó la capacidad de los gobiernos para intervenir: “Los gobiernos del mundo, todos, son malísimos a la hora de escoger ganadores y mucho peores a la hora de escoger perdedores”.

Para ilustrarlo, recordó el caso de España durante el gobierno de Felipe González, cuando un grupo de expertos convocado para elegir un sector estratégico solo logró consenso sobre qué sector descartar: el textil. “La única multinacional que hemos creado desde entonces: Inditex”, ironizó.

Luego, ató esto a la situación actual de Argentina: “No es la misma Argentina que hace un año ni que hace cinco años”. Para ilustrar esto, puso como ejemplo el cambio en el uso del peso: “Yo recuerdo la época en la que venía a Argentina y no necesitaba cambiar a moneda local porque nadie la utilizaba o nadie la quería”.