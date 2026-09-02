Un relevamiento nacional elaborado por la Consultora Delfos —realizado entre el 21 y el 26 de agosto sobre una muestra de 2.900 personas en todo el país— registró una recuperación en los principales indicadores de ánimo social del gobierno de Javier Milei tras meses de descenso continuo. Si bien la imagen y la aprobación de la gestión mostraron un avance respecto de julio, la desaprobación continúa siendo mayoritaria y el impacto de la economía micro se perfila como el principal factor de descontento.

Mejora la imágen de Milei pero siguen teniendo peso los problemas económicos

El estudio interpreta los números de agosto como una recuperación del piso observado durante el primer semestre, más que como una reversión definitiva del clima social. Pese al repunte, se mantiene una brecha de 37 puntos entre la aprobación y la desaprobación oficialista :

Imagen de gestión: La valoración positiva pasó del 18% al 27% , mientras que la negativa descendió diez puntos, del 74% al 64% .

Aprobación de la administración: Subió del 22% al 30% , en tanto que la desaprobación retrocedió del 75% al 67% .

Rumbo del país: La percepción de que la Argentina avanza en la dirección correcta creció del 20% al 26% , explicada principalmente por la reducción de quienes no veían un rumbo definido. Por su parte, el 42% sostiene que el camino adoptado es incorrecto.

Expectativas de mandato: El porcentaje que 20% al 29% , mientras que quienes creen que no lo conseguirá bajaron del 74% al 67% . El porcentaje que confía en que el Presidente logrará mejorar la situación del país ascendió delal, mientras que quienes creen que no lo conseguirá bajaron delal

Conversación digital: La medición detectó de manera paralela que la conversación digital sobre la figura del mandatario cayó a su mínimo histórico.

La percepción de que el país avanza en la dirección correcta creció del 20% al 26%, mientras que el 42% de los encuestados consideran que el rumbo sigue siendo incorrecto.

Mejoró la evaluación social de la gestión del oficialismo.

El ajuste no valió la pena y más de la mitad no llega a pagar sus gastos mensuales

El relevamiento expone un cambio en las prioridades de la sociedad, desplazando la preocupación por la inflación hacia la pérdida de ingresos y el trabajo:

Principales problemas a resolver: La macroeconomía encabeza las menciones con el 13% , seguida por empleo y trabajo ( 12% ), corrupción e impunidad ( 10% ) y salarios ( 8% ). La inflación, antes prioritaria, quedó relegada al 4% .

Ingresos y capacidad de pago: El 54% de los encuestados afirmó que sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus gastos mensuales, y apenas un 16% declaró contar con capacidad de ahorro.

Evaluación del ajuste: El 65% de la población considera que los sacrificios económicos actuales no valen la pena para mejorar la situación futura.

Sentimientos sobre el país: El clima emocional negativo alcanza el 73%, encabezado por el enojo (20%), la preocupación (17%) y la tristeza (15%). En contraposición, las emociones positivas sumaron 22% (con leve mejora intermensual), donde la esperanza figura en cuarto lugar con un 14%.

La macroeconomía aparece como el principal problema que debería resolver el Presidente, con el 13% de las menciones. Le siguen empleo y trabajo (12%), corrupción e impunidad (10%) y salarios (8%)

Kicillof versus Milei en 2027: quién va ganando y cuáles son los terceros que pueden definir el ballotage

El trabajo concluye con una medición del escenario político-electoral marcado por la polarización entre el oficialismo y la oposición de la provincia de Buenos Aires:

Intención de voto presidencial 2027 : En una primera vuelta con todos los candidatos, Axel Kicillof lidera con el 32,3% , seguido por Javier Milei con el 31,2% . En puestos posteriores figuran Myriam Bregman ( 7,7% ), Mauricio Macri ( 5,7% ) y Victoria Villarruel ( 4,9% ).

Segunda vuelta simulada: En un mano a mano entre Kicillof y Milei, el gobernador bonaerense se impondría con el 47,4% de los sufragios frente al 37,1% del Presidente, registrándose un 11,5% de voto en blanco.

La medición de agosto evidencia una reconexión de la gestión nacional con su núcleo duro de apoyo, aunque este repunte resulta por el momento insuficiente para dar vuelta una mirada social predominantemente crítica sobre el rumbo del país y la situación económica del hogar.