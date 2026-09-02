Días antes de que el presidente Javier Milei brinde una cadena nacional sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, El Cronista pudo confirmar de fuentes oficiales que el gobierno de Javier Milei mantiene firme la intención de concretar un viaje a Londres , Reino Unido, el próximo mes de octubre .

La noticia resurge en medio del revuelo en Casa Rosada por la predisposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a revisar la histórica posición de neutralidad sobre el reclamo de soberanía de la Argentina. El jefe de Estado norteamericano lo hizo público este lunes: “Siempre reviso las posiciones, esa es una de muchas”, dijo en una conferencia de prensa.

Este martes, en diálogo con radio El Observador, Milei calificó lo sucedido como un episodio ligado a “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, minutos antes de encabezar la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde confirmó la cadena nacional del jueves a la noche.

En ese encuentro, el canciller Pablo Quirno expuso ante los ministros el estado de las gestiones diplomáticas por la soberanía . Desde el Gobierno se mantuvieron herméticos sobre el contenido de la cadena, pero en off the record confirmaron que la intención de viajar en octubre sigue firme, ahora está teñida por la cuestión Malvinas.

Argentina Week en Londres: ¿viajará Milei?

Milei había adelantado su intención de viajar a Reino Unido ya el año pasado en diálogo con la prensa británica, en pos de afianzar su vínculo con los ingleses. En ese entonces, había manifestado su deseo de reunirse con el entonces primer ministro, Keir Starmer, y el líder de la derecha británica, Nigel Farage . “Sería una visita de la que aprendería mucho”, le dijo a The Daily Telegraph.

Javier Milei en la Argentina Week de NYC

El interés personal del Presidente por el país tiene antecedentes: dos años atrás, cuando el ex primer ministro Boris Johnson visitó Buenos Aires, Milei lo llevó al balcón de la Casa Rosada y le habló de su deseo de viajar a Inglaterra y de conocer a Mick Jagger .

Ese deseo terminó de tomar forma bajo el paraguas de la Argentina Week, el formato de misión comercial que el equipo económico usa para mostrarle al mundo empresarial las condiciones de inversión en el país.

La primera edición se hizo en marzo en Nueva York, con ministros, gobernadores y empresarios locales frente a inversores estadounidenses, y la próxima parada confirmada es París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con un encuentro bilateral previsto entre Milei y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La idea de realizar otra en Londres mutó en reemplazo de un evento de minería que se suele hacer en la Embajada de Argentina en Londres. “ Esa idea está vigente , pero no hay confirmación aún ”, aseguraron fuentes a cargo de la organización que dialogaron con este medio.

Además de la BritCham, el Gobierno encomendó a IDEA a que sea partner de la organización del evento. Según pudo saber El Cronista, la fecha concreta para el evento se sondea en la semana del 19 de octubre y se desarrollaría entre dos y tres días .

“ A raíz de la idea de que vaya el Presidente, se armó algo más multisectorial. Del sector privado estarían participando empresas de sectores de energía, de finanzas, de economía del conocimiento y de infraestructura ”, detallaron fuentes.

La comitiva presidencial sería encabezada por Milei junto al canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Minería, Luis Lucero , quien es el único confirmado por el momento .

También corrieron invitaciones a gobernadores, de los cuales el único asegurado es el de Jujuy, Carlos Sadir. Entre otros, también se sumarían el de Salta, Gustavo Sáenz; el riojano, Ricardo Quintela; el de San Juan, Marcelo Orrego; el mendocino, Alfredo Cornejo; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el neuquino Rolando Figueroa.

En ese sentido, según pudo saber El Cronista, también se espera que durante esos días del evento también se superpongan reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Queen Elizabeth. “Va a haber que hacer una coordinación. La agenda está complicada y todavía no tenemos definiciones sobre cómo se va a armar una agenda tan amplia en poco tiempo”, opinaron las fuentes consultadas.

Luis Caputo en la Argentina Week NYC

El vínculo comercial entre Argentina y Reino Unido excede, de hecho, a la disputa por las islas. El Reino Unido es uno de los principales inversores extranjeros del país, con un stock de inversión directa que rondaba los 5.900 millones de libras a fines de 2024, y el comercio bilateral alcanzó las 2.200 millones de libras en 2025, con una suba interanual del 5,6% traccionada por los servicios financieros y de consultoría.

De concretarse, sería la primera visita de Estado en suelo británico desde el expresidente Carlos Saúl Menem en octubre de 1998. Antes de la guerra de Malvinas, el último presidente argentino en viajar a Reino Unido fue Arturo Frondizi en 1960; en el medio, en julio de 2003, Néstor Kirchner estuvo en Londres como invitado a una cumbre multilateral de “Gobiernos Progresistas”, pero no fue una visita de Estado oficial.

Conflicto por las Malvinas: qué pasa con la explotación petrolera

Durante los últimos meses el clima de tensión que rodeó la idea del viaje a Londres llevó la atención al histórico reclamo por Malvinas. El tema resurgió en julio, tras la victoria de la selección argentina 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial, cuando los jugadores desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” que motivó un pedido británico de sanción a la FIFA y un revuelo que escaló a lo diplomático rápidamente.

Desde Downing Street, un vocero de Starmer respondió con una frase: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son” . La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó a los ingleses de “piratas usurpadores” en un posteo, en un episodio que además reavivó su interna con Milei, partidario de una estrategia estrictamente diplomática para el reclamo .

La tensión escaló en otros frentes durante el mismo semestre. En abril había trascendido un memo interno del Pentágono que evaluaba medidas de presión sobre los aliados de la OTAN para que eleven su gasto militar al 5% del PBI, entre ellas la posibilidad de revisar el respaldo de Washington a la posición británica sobre las islas; el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, le restó peso al documento y lo definió como “un correo electrónico” con ideas en danza, mientras el Departamento de Estado ratificaba la neutralidad histórica de Estados Unidos.

En julio, además, Milei calificó de “unilateral e ilegítimo” al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, que las petroleras Navitas y Rockhopper proyectan explotar a partir de 2028. En esa misma negociación, Londres reclama la reanudación de vuelos de LATAM entre San Pablo y Mount Pleasant con escala en Córdoba y el levantamiento de sanciones a petroleras que operan en la zona, mientras ofrece a cambio retomar la identificación de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 .

El cruce tuvo un capítulo naval: el buque de guerra británico HMS Medway navegó por aguas argentinas, un movimiento que en la Cancillería argentina interpretaron como una demostración de fuerza.

En el medio, el escenario político británico también cambió de manos. Starmer renunció a fines de junio tras una interna en el Partido Laborista y fue sucedido por el exintendente de Gran Manchester, Andy Burnham, quien asumió el cargo a mediados de julio y todavía no definió su postura sobre un eventual encuentro bilateral con Milei.

Sobre ese trasfondo llegó la frase de Trump del lunes y la decisión de Milei de hablarle al país este jueves. Fuentes oficiales anticiparon a El Cronista que el mensaje presidencial buscará reafirmar la posición argentina sobre la soberanía y, a la vez, posicionar al país como un aliado confiable de Estados Unidos en el Atlántico Sur.