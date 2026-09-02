El Gobierno mantiene el viaje a Londres pese a la creciente disputa por Malvinas: qué fecha baraja
Desde Rosada confirman que no dieron de baja la idea de una misión empresarial multisectorial con una comitiva que sumaría nombres pesados del Gabinete. También corrieron invitaciones a gobernadores. Los confirmados
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 2 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.