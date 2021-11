Mauricio Macri y sus explosivos dichos: Alberto rugbier en el G20, una alianza con Milei y 8 años de JxC

En las últimas semanas el expresidente Mauricio Macri se ha mostrado en el centro de la escena a raíz de una serie de declaraciones polémicas y los diversos llamados a declarar que recibió de parte del juez de Dolores, Martín Bava, a raíz de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido durante su gestión.

De las cuatro citaciones, Macri se presentó a dos: en la primera no pudo declarar porque no había sido relevado del secreto de estado que necesitaba para participar de la indagatoria mientras que en la segunda, ocurrida este miércoles, el referente del PRO únicamente entregó un escrito .

Mauricio Macri en Dolores: cómo sigue el proceso judicial por la causa de espionaje



Consultado respecto a esta cuestión en diálogo con LN+, Macri indicó que fue "a cumplir", aunque criticó al juez Bava por no haber suspendido la audiencia: "99 de cada 100 jueces hubiesen suspendido, pero le dije 'se ve que usted está muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre' ", dijo el expresidente, asegurando que su intención era "facilitar" las cosas a través de la entrega de un escrito.

No obstante, aunque igualmente espera su procesamiento por una "cuestión política" , el antiguo mandatario no dejó de remarcar que nunca "espió ni mandó a espiar a nadie".

En este marco, apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: " No paran de inventar supuestas causas de espionaje y la única persona que tiene elementos de prueba de espionaje en su poder es ella, que tiene en su casa escuchas, informes y todo tipo de cosas de personas que no tenía que tener".

Según el mismo Macri, él siempre ha tenido "muchas causas" , sin embargo, recalcó que en estos últimos dos años de Gobierno estas han crecido fuertemente, ejemplificando con una serie de litigios que se suman a la del ARA San Juan como el presunto contrabando de armas a Bolivia o la causa del Correo.

El expresidente también aclaró el accidente en el que tiró un micrófono del canal de noticias C5N al agua al ingresar a su indagatoria este miércoles: "Yo bajo del auto, con las tensiones que uno tiene porque finalmente uno es un ser humano, y veo una nube de micrófonos y veo que uno con patas se me viene encima, lo agarro, lo trato de correr y justo ahí se cae, ni vi que micrófono era así que pido disculpas porque terminó en el agua ", se excusó Macri.

Video: el gesto agresivo de Mauricio Macri a la prensa antes de presentarse a la Justicia y entregar un escrito



Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2021

En otro momento, al ser consultado respecto a la presencia del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes del G20 organizada en Roma, Italia, Macri indicó que vio a la presentación del primer mandatario "con mucha tristeza" porque la política exterior argentina es "inexistente".

"La política exterior inexistente que tiene la Argentina hoy de alinearse con no democracias como Nicaragua o dictaduras como Venezuela genera un vacío, que te caigas del mundo", criticó Macri.

Según este, en el G20 no se observó "ninguna reunión bilateral importante" , sino que el presidente -de acuerdo a su lectura- se "colgaba de todo el mundo, agarraba a uno y a otro". E ironizó: "Parecía un jugador de rugby tacleando presidentes por los pasillos, no es la forma".

"Todo lo que se construye ahí, antes tiene que haber algo coherente, sólido que lo avale ", agregó el referente de Juntos por el Cambio, criticando que Alberto Fernández no sostuvo lo que dijo en su último viaje a Europa a mediados de año.

Además, respecto a los dichos del actual presidente en el G20 en los que criticó la deuda tomada durante la gestión de Macri y disparó que el dinero se utilizó "para la fuga de divisas de una economía desquiciada" , el titular del PRO calificó todo como una "mentira" .

"Entiendo que haya servido acá para conseguir un cierto nivel de apoyo, pero que lo haya llevado allá que ellos saben la verdad, hace el ridículo", sopesó Macri, quién luego defendió su toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Desde que entró la plata del Fondo no aumentó el endeudamiento porque se fue cancelando con eso lo que vencía y encima a una tasa más barata, lo que significa ahorrar muchísimo dinero", dijo.

"El Fondo no es un banco comercial, no presta plata para ganar plata" , aclaró el antiguo presidente, agregando que el FMI en realidad son "los otros países que creyeron en lo que estaba haciendo la Argentina" y le prestaron a su gestión el dinero que ahora se debe devolver.

Es por esto que Macri recalcó que el FMI "no es un cuco sino un conjunto de técnicos" que le pide al Gobierno un plan económico "razonable" para que este crezca: "El Fondo lo único que quiere es que la Argentina se estabilice, que no tenga inflación, que tenga moneda, que crezca", aseguró.

Acuerdo con el FMI: con la vista puesta en marzo, el Gobierno ya analiza otros mecanismos de pago



Por otro lado, al criticar al Gobierno aseguró que la base social del peronismo esta "en crisis" por "el colapso de la insensatez" que lo va a obligar a "entrar en una etapa refundacional" luego de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre con el fin de desprenderse del kirchnerismo.



"La Argentina no solo se va a curar con los ocho años de Juntos por el Cambio que vienen en el 2023 y en el 2031 , sino también con una alternancia sana que diga 'Yo quiero hacer lo mismo que estos señores'", remarcó en referencia a la evolución del actual oficialismo.

Finalmente, respecto al panorama político de Juntos por el Cambio, Macri apuntó más allá de los próximos comicios, refiriéndose a las elecciones presidenciales del 2023: " Tenemos que estar listos y unificados en la visión de lo que hay que hacer . Creo que, en 2023, con tanta gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales ", proyectó el expresidente.

Al referirse a su posición en este armado de cara al 2023, Macri dejó abierto el interrogante respecto a si se presentará como candidato a presidente o no: " Extraño el hacer , en estos últimos meses he sentido impotencia de no poder evitar la destrucción pero no tengo una decisión tomada ".

Además, también se posicionó a él mismo como un armador dentro de su propia coalición : "Para fortalecer la unidad entendí que lo mejor que podía hacer era decir 'señores, todos a prepararse, todos los curas que quieran ser papas que se preparen y la gente elegirá en el 2023 '".