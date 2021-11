Video: el gesto agresivo de Mauricio Macri a la prensa al presentarse a la Justicia y entregar un escrito

El ex presidente Mauricio Macri presentó hoy un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, y se negó a responder preguntas en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de submarinistas del ARA San Juan. Cuando estaba ingresando, tuvo un gesto repudiable contra la prensa en el lugar.

"No lo quiero demorar, usted está apurado por procesarme", le dijo Macri al juez federal interino de Dolores cuando el magistrado le preguntó si iba a hacer uso de la palabra y si estaba dispuesto a responder preguntas del tribunal y/o de la fiscalía, según pudo reconstruir Télam.

En una audiencia que fue más fluida que la anterior, en la que no funcionaba el sistema de red de computadoras, el expresidente volvió a escuchar la imputación en su contra y, luego, le leyeron el decreto a través del cual se le levantó el deber de confidencialidad que su defensa consideraba indispensable para poder afrontar la indagatoria.

Terminado la lectura, el juez le preguntó al expresidente si iba a declarar, a lo que Macri se negó para dar paso a la presentación del escrito por parte de su abogado .

El magistrado, de todas formas, le ofreció al imputado leer el escrito pero el exmandatario rechazó también esa alternativa con otro dardo hacia el juez: "No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14 (de noviembre)" , en relación a las elecciones legislativas.

Tras la audiencia, que duró menos de una hora, el juez Bava quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Macri, quien está acusado de haber promovido desde la presidencia de la Nación, las maniobras de supuesto espionaje ilegal que tuvieron por víctimas a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

Acompañamiento

Entre las figuras políticas de Juntos por el Cambio (JxC) que acompañaron al exmandatario se pudo apreciar a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, quien reapareció públicamente tras dejar su cargo en diciembre de 2019.

También estuvieron los diputados nacionales Cristian Ritondo, Ricardo Enriquez; el dirigente del PRO Hernán Lombardi y el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

Macri llegó a las 11.50 a Dolores y, luego, se trasladó hacia la sede de la Municipalidad de Dolores, donde se encontró con el intendente local, Camilo Etchevarren, del PRO, quien hoy, en declaraciones radiales afirmó que la acusación "es una causa totalmente armada".

Agresión a la prensa

Al momento de ingresar a la sede comunal, Macri tuvo un gesto agresivo hacia la prensa al quitarle el micrófono (ver video en esta nota) al periodista de la señal televisiva C5N Lautaro Maislin.

El episodio registrado por el fotógrafo de la agencia Télam, Fernando Gens.

El incidente se registró en un video publicado luego en las redes sociales del canal, que cosechó repudios por parte de diferentes sectores.

Nuestro compañero @nicolasmunafo estaba laburando, como el resto de los cronistas. Le acercó el micrófono a Macri en medio del tumulto. Macri se lo quitó y lo tiró al piso. Terminó en el agua. No funciona más. Se metió con el laburo de un trabajador.

Repudio

Diputados del Frente de Todos y trabajadores del canal de noticias C5N repudiaron hoy el gesto agresivo que tuvo el expresidente Macri cuando ingresaba a la sede de la Municipalidad de Dolores.

"Ese resentimiento por no haberle podido afanar el canal a sus dueños y mantenerlos en cana si se puede ver amigo", publicó en su cuenta de Twitter el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

Ese resentimiento por no haberle podido afanar el canal a sus dueños y mantenerlos en cana si se puede ver amigo.

Luego, en diálogo con C5N, el diputado dijo que Macri con esa actitud "ratifica lo que realmente siente por la libertad de expresión y el periodismo libre; básicamente desprecio, odio y resentimiento".

Por su parte, la diputada nacional Cecilia Moreau escribió en su cuenta de Twitter: "Macri le arrancó el micrófono al cronista de @C5N. Libertad de expresión y coso...".

Macri le arrancó el micrófono al cronista de @C5N.



Libertad de expresión y coso...



También la diputada nacional por la provincia de Chaco, Lucila Masín, repudió "la actitud del ex presidente Macri a la agresión a #C5N" y marcó: "Sus actitudes son antidemocráticas, privilegiadas e intolerantes a la libertad de expresión".

"Ya hizo lo suyo cuando fue gobierno, y después como líder de la oposición", agregó la legisladora.

En tanto, la diputada porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, Victoria Montenegro, publicó un video con el momento en que Macri toma el micrófono de C5N e ironizó: "Libertad de prensa".

La diputada nacional Blanca Osuna acusó al exmandatario en su cuenta de Twitter: "Así gobernó nuestro país. A los manotazos y atacando lo que no podía manipular. El gesto muestra su cara verdadera y lo que son capaces de hacer él, y sus secuaces de Cambiemos".