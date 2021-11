Balance de la gira de Alberto Fernández: qué trajo y qué faltó en las reuniones con el G20, el FMI y la cumbre del clima

Durante los últimos cinco días, el presidente Alberto Fernández se dedicó a entrelazar deuda y medioambiente como forma de tratar de conseguir más financiamiento para la Argentina en los próximos años.

El marco de las discursiones fue el viaje a Roma para la Cumbre de líderes del G20 y después a Glasgow para de la Conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas COP26 , donde adhirió a compromisos sobre el clima. Mientras tanto, en Argentina los dólares bursátiles y el riesgo país seguían avanzando por la tensión preelectoral y la expectativa de un acuerdo con el FMI que el Gobierno busca acelerar pero que no estaba previsto cerrar en la gira europea.

COP26: Fernández pidió más financiamiento de multilaterales para la transición verde

Ser verde pagaría en un futuro no muy lejano, con líneas especiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y más fondos para multilaterales que pueden asistir al país incluso a la hora de reestructurar la deuda con el Fondo por el acuerdo Stand-By. Pero no será antes de 2023 .

Alberto Fernández en la primera jornada de la COP26

El Gobierno había planteado tres objetivos antes de que comiencen las reuniones. El primero era que el G20 decida avanzar en la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI que puede generar una línea de crédito con mejores tasas y mejores plazos. Y la reunión de presidentes le dio luz verde a ese Fondo, que sin embargo, llevará tiempo estructurar. Una de las definiciones que ya se incorporaron, en tanto, sostiene que abarca a los países de bajos ingresos y medianos en situación vulnerable, lo que incluye a Argentina.

El segundo punto de interés para el Ejecutivo era avanzar con el pedido al Fondo Monetario de la baja de sobrecargos que hoy le cuestan u$s 1000 millones extra por año a la Argentina. El G20 incluyó este ítem en su comunicado final, con una redacción elíptica.

"Nuestros ministros de Finanzas esperan con ansias la profundización de la discusión sobre la política de sobrecargos en el directorio del FMI en el contexto de la revisión interina de los balances precautorios", marca el texto. El directorio se reunirá en diciembre y el Gobierno espera que el tema se trate allí.

bilateral con georgieva del fmi

Y el tercer objetivo era incluir en la negociación con el FMI la cláusula de "pari-passu", un trato igualitario para los acreedores que le permita a la Argentina acceder a mejores condiciones de financiamiento si eventualmente el Fondo las genera, aunque haya ya firmado el programa de facilidades extendidas (EFF en inglés).

Georgieva se reunió con Fernández en la embajada argentina en Roma

Con el Fondo de Resiliencia se podría generar una tercera línea en el FMI, más allá de las dos actuales: los programas de Stand By y EFF, con tasas más bajas y mejores plazos de repago. Y el Gobierno aspira poder suscribirla si es más conveniente en el futuro.

acelera la negociación con el fondo

Este punto quedó para la negociación con el Fondo que tuvo una reunión entre Fernández y la titular del organismo, Kristalina Georgieva y también los encuentros técnicos de Martín Guzmán en Roma con Julie Kozack y Jeffrey Okamoto , el segundo de Georgieva.

G20 cumplió dos aspiraciones del Gobierno: la creación de un nuevo fondo y el pedido al FMI de que revise sobrecargos

Las negociaciones con el Fondo aceleraron y seguirán esta semana. Pasadas las elecciones podrían cobrar más fuerza para tratar de llegar a un acuerdo antes de fin de año. En Economía aseguran que se mantiene el objetivo de tener el acuerdo antes de marzo de 2022 , como se acordó con los acreedores del Club de París.

Sin embargo, eso no evitó que se deslizaran todas las alternativas, hasta los últimos recursos, como un standstill o un waiver si no hay acuerdo en marzo. Pero la intención es pagar y cerrar antes de fin de año y que el acuerdo pase por el directorio del FMI y el Congreso nacional.

"Buena" reunión de Alberto con Georgieva del FMI en Roma: cómo sigue la negociación

Con dos de tres adentro, en el Gobierno el balance oficial es positivo. "No festejamos, se incluyó lo que Argentina planteaba", recapitularon. Para la negociación con el FMI el apoyo de Europa es explícito y Estados Unidos promete ayudar pero pide un plan económico.

biden: foto sin bilateral

Alberto Fernández se cruzó con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en dos oportunidades : una en el G20, con foto -y la inocultable satisfacción del canciller Santiago Cafiero detrás por la instantánea-. La otra en la COP26, donde compartieron panel sobre el metano con Biden y Joe Kerry, el enviado especial de Washington para el clima.

También hubo un encuentro informal con Janet Yellen y el asesor David Lipton, ex número dos del FMI, con Fernández y Guzmán en el G20. Pero más allá de esos contactos, no se logró cerrar una bilateral con el jefe de la Casa Blanca porque cierra su agenda con anticipación y no hay huecos. Tampoco está previsto un viaje del Presidente a Washington . En su entorno prefieren señalar que la relación es fluida y que Guzmán viaja habitualmente, aunque tampoco llegó a reunirse de modo formal con Yellen hasta ahora.

El saludo de Fernández con John Kerry, el representante de EE.UU. para el clima, en la COP26

De la semana, los funcionarios destacan que se vio que "la Argentina está insertada en el mundo , pero con otra visión" en comparación con la gestión de Mauricio Macri. "Está integrada pero no para tomar deuda", dijo el canciller Santiago Cafiero. "Argentina es un país al que se lo escucha, por eso se reflejaron sus reclamos en los documentos finales", aseguró.

Dura crítica de Fernández a Macri y al FMI: qué pidió el Presidente ante el G20 sobre deuda y vacunas

El capítulo del combate al cambio climático tampoco dejó de lado el foco en la deuda. Allí, Fernández volvió a reclamar mejores condiciones de financiamiento para la transición a una producción y energía más sustentable , que se tengan en cuenta las diferencias de desarrollo y contaminación en las negociaciones.

El riesgo que ven en el Ejecutivo es que las normas ambientales se conviertan en barreras paraarancelarias . El planteo global es mantener el calentamiento por debajo de 1,5°C y para eso, reconocen los líderes mundiales, que es necesario el financiamiento.

En sus discursos, Alberto reclamó "un gran pacto de solidaridad ambiental" , que los DEG del FMI se redistribuyan para aumentar el fondeo de proyectos verdes, que también los bancos multilaterales destinen más recursos a esos proyectos, con al menos "el 50% de sus carteras para la transición hacia un modelo más sostenible". Según los escenarios que se manejan, Argentina podría acceder a unos u$s 10.000 millones si se redistribuyen los DEG . El doble de lo que recibió por la pandemia.

INVERSIONES

En el medio, la empresa australiana Fortescue anunció una inversión de u$s 8.400 millones para producir y exportar hidrógeno verde, un Vaca Muerta basado en energía eólica. En el Gobierno en tanto aclaran que no compite con la explotación de gas en el yacimiento no convencional neuquino.

"La transición energética es a base de gas" , sostuvo Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, que viajó a Glasgow para ponerle el moño al acuerdo que empezó a negociar hace un año con el australiano Andrew Forrest y su socio local, el ex Puma Agustín Pichot. Además, estiman que habrá Vaca Muerta hasta 2035 al menos, mientras que la exportación de hidrógeno verde comenzará en 2024.

La mayor inversión del siglo, el Gobierno la anuncia pero no la disfruta

El metano llevó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez , a sumarse a la delegación que viajó a la COP26 para evitar que las definiciones sobre la contaminación ganadera puedan perjudicar a la producción local. Fue un punto de acuerdo, incluso, con las principales entidades del campo: sostener que las emisiones de ganadería extensiva tienen bajos aportes, como contrapartida a los sistemas de feedlots o corrales de engorde.

La foto de familia en el agasajo organizado por Boris Johnson en el museo Kelvingrove de Glasgow

Entre las principales bilaterales, China y Rusia fueron las que dejaron promesas de proyectos de inversión, aunque también hay empresas como la canadiense Pan American Silver esperando la luz verde provincial para un proyecto de minería por u$s 7.000 millones.

Este viernes Fernández mantendrá una videoconferencia con Vladimir Putin que no llegó a realizarse en el G20 . Cafiero se reunió con su par Sergei Lavrov en Roma y habrá una visita del Fondo Ruso de Inversión Directa RDIF que financió la vacuna Sputnik V, por ejemplo, donde se analizarán proyectos en el país.