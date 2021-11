Mauricio Macri declara hoy en Dolores: a qué hora habla y qué puede pasar en la indagatoria

Mauricio Macri declara hoy al mediodía en Dolores en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas que murieron en el hundimiento del ARA San Juan .

Eso sucede porque Macri fue relevado por un decreto exprés firmado por el presidente Alberto Fernández de la obligación de guardar el secreto de Estado que impidió su indagatoria la semana pasada en el Juzgado Federal de Dolores.

En paralelo, la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó evaluar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del líder del PRO, a cargo del abogado Pablo Lanusse, contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava .



¿Qué significa? Que el tribunal marplatense admitió la producción de prueba sugerida por la defensa de Macri, que denunció "animosidad" del juez y manifestó su temor de "pérdida de imparcialidad".



La realización de dicha audiencia, prevista para el 12 de noviembre, no debería ser motivo para que se suspenda la indagatoria de Macri de hoy, que se puede ver en vivo en los canales de noticias de la televisión por cable.



Sin embargo, fuentes con acceso al expediente no descartan que el abogado Lanusse plantee que, hasta tanto la Cámara de Mar del Plata no se pronuncie sobre la recusación, la audiencia no debería celebrarse. Sin embargo, Macri está obligado a presentarse hoy.