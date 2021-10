Macri fue a Dolores, no declaró, pero empezó a medirse de cara al 2023

El acompañamiento al ex presidente, Mauricio Macri, a la ciudad de Dolores, quien se presentó ante el Juzgado Federal de esa jurisdicción para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por espionaje a los familiares de los tripulantes del malogrado submarino ARA San Juan, terminó de dejar claro que en Cambiemos existen dos frentes bien marcados: el PRO y el radicalismo.

La audiencia en sí era la excusa que necesitaba Cambiemos para estar o diferenciarse de Macri. De hecho, la audiencia fue suspendida a raíz de la ausencia del relevamiento de secreto de estado que necesitaba el ex presidente para participar de la indagatoria.

La estrategia del PRO apoyando a Macri en Dolores, parece calcada a la que tuvo lugar en las escalinatas de Comodoro Py en 2016, cuando los manifestante del Frente de Todos se reunieron para apoyar a Cristina Kirchner al declarar en la causa de dólar futuro, que investigaba el fallecido juez, Claudio Bonadío.

"A bancar a Mauricio"; "Basta de atropellos", son las consignas elegidas por el macrismo para tratar de demostrar que hay una persecución judicial contra el ex mandatario. Lo mismo que pensaba el Frente de Todos de la Justicia cuando Cristina recorría Comodoro Py. La diferencia, es que a ese 'acto' de Cristina concurrió más gente que al de Mauricio.

Macri, tuvo apariciones esporádicas desde que dejó hace poco más de dos años la Presidencia, pero a pesar de lo que muchos preferían y querían, no da un paso al costado. Con Patricia Bullrich concentrando al PRO y con el apoyo de los sectores más conservadores, Macri, sigue dando pelea.

También está claro que hoy, en Cambiemos, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, parece contar con las preferencias del electorado. Sin encuestas a la vista, Rodríguez Larreta, es presidenciable y con muchas posibilidades de llegar al sillón de Rivadavia. Pero faltan dos años en los que la oposición puede recomponer y donde Mauricio Macri también puede venir por el "segundo tiempo". No tener políticamente a Macri en el radar es un error tan grande como no tenerla a Cristina Kirchner. Más allá de las preferencias de los votantes, nadie puede dudar que Cristina fue dos veces Presidenta y dos veces vice y siempre elegida por el voto popular. Con Macri pasa igual, no se llega por casualidad a ser presidente de Boca, jefe de Gobierno de la Ciudad y Presidente de la nación.

Sin embargo, que el PRO apoye a Macri y que el radicalismo entre en una puja para ganar posiciones puede fortalecer al espacio dado el actual contexto, pero puede debilitarlo de cara al futuro. La irrupción de Facundo Manes posicionándose como figura del radicalismo, también es para ese sector, un impulso a pensar que no todo está perdido.