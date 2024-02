Martín Menem se metió en la disputa con el gobernador de Chubut: "Me parece un poco..."

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que le parece un poco "imprudente" la decisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación y lo cuestionó por aliarse con el sindicalismo de su provincia.



"Me parece un poco imprudente esta maniobra. A Nacho Torres la gente lo eligió para el cambio y escuchar que se va a aliar con el sindicalismo, que es lo que la gente no votó, para dejar sin petróleo al resto del país, no corresponde", afirmó Menem en diálogo con LN+.

"La gente el 19 de noviembre votó ese cambio, en el que no estaban este tipo de maniobras, votó ajustar para terminar de una vez con la Argentina, Nación y provincias, que gastan más de lo que pueden recaudar", destacó.



Para Menem, debido a que "ha venido un Presidente que ha decidido terminar con los problemas que tenemos, vamos a ver muchas de estas disputas".

"Pero la provincia no es ni Nacho Torres ni el gobernador anterior, tenían que pagar de esta manera, tenían que descontarle este dinero y ahí empiezan los tironeos", sostuvo el titular de la Cámara baja.



Menem consideró que Milei recibió el país en una situación "caótica"

y "desesperante", pero con el compromiso de terminar con estas situaciones en las provincias.

"Estamos ante un cambio de era que los gobernadores tienen que entender, tendrían que tener un poco más de prudencia porque el Estado no va a emitir un peso más para financiar el Tesoro", subrayó.

El viernes por la tarde, Torres amenazó con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno nacional advirtió que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal".