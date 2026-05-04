En las reuniones de la Mesa Política comenzó a ponerse sobre la mesa la necesidad de empezar a acordar el armado electoral en las provincias, de cara al 2027, y la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, comenzó a tener reuniones estratégicas con los gobernadores aliados. Los encargados de definirla, bajo el ala de la hermana del Presidente, son el secretario Eduardo “Lule” Menem y el vicepresidente de LLA y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según pudo saber El Cronista, en las conversaciones se involucraron a otras alas del Gobierno y el eje se pone sobre cómo la estrategia política podría repercutir en la gestión. El dilema no es nuevo, ya que fue algo que se observó de lleno durante la campaña del 2025. Ya cuando el oficialismo definió el armado de listas empezaron a haber mandatarios que se despegaron del Gobierno y mandaron a votar en su contra en el Congreso. El esquema de alianzas se ordenó cuando Karina se mostró victoriosa en las elecciones, incluso en provincias que daban por perdidas o parejas. No obstante, aunque el esquema de fuerzas se equiparó a favor del oficialismo, los árbitros de las mayorías siguen siendo los gobernadores. En ese sentido, sin su consenso LLA no puede reunir quórum por su cuenta y el ejemplo de eso se ve claro en el escenario actual, donde el aluvión de reformas que llegaron desde marzo todavía no empezaron a caminar, eclipsados por el caso Adorni. Esto empezó a gestar temor en algunas carteras que, en sus ansiedades, quieren prevenir un armado dañino en la gobernabilidad. Entre las propuestas que surgieron, según pudo saber este medio, es en evitar presentarse en 8 o 10 provincias aliadas para no rivalizar con sus gobernadores, pero dejando en claro que el empoderado es el Gobierno ya que se llevaron la victoria en las legislativas. “No son políticos, no entienden que eso así no se hace”, se frustran algunos integrantes de la Mesa Política. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los apuntados en este sentido, aunque él en sus redes desmintió que haya cuestionamientos sobre el rumbo económico. “Falsísimo”, dijo en respuesta a una nota periodística que reveló que en una reunión de la Mesa Política advirtió sobre cómo la política impacta en la economía. Reiteró que se vienen los “mejores 18 meses”. En medio de las repercusiones por los escándalos que involucran al Gabinete, Karina Milei mantuvo reuniones clave en Balcarce 50. Todas las mantuvo exclusivamente con el ministro del Interior, Diego Santilli y “Lule” Menem. Una fue el 14 de abril, con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El motivo formal que dejaron trascender es que se reunieron para avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales, pero El Cronista confirmó de fuentes allegadas a los partícipes que hubo definiciones con respecto del armado electoral. “La reunión fue convocada para hablar de la reelección de Milei”, afirmaron fuentes. “Empezaron las conversaciones”, sumaron otros allegados, “pero todo muy verde”. A los pocos días también hubo una reunión con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, también con Karina, Santilli y “Lule”. Los tres mandatarios en cuestión fueron los únicos socios electorales que Karina accedió tener en el 2025, al margen de las alianzas en Buenos Aires y, por ahora, son los únicos que buscan mantener rumbo al 2027. “Karina pidió que apoyen a Milei y los gobernadores pidieron a cambio que ellos apoyen a sus candidatos”, detallaron fuentes. El factor Petri, el exradical que compartió lista con el oficialismo de Cornejo para las legislativas, también fue tenido en cuenta: “En el peor de los casos, como última instancia, vamos a una PASO pero con listas espejo”, sumaron las fuentes. A priori, no sería la intención de la secretaria general. Según las fuentes que supieron del entramado de los encuentros, Karina los trató de aliados del Gobierno a todos, en ese sentido, aunque algunos creen que es demasiado temprano para estar pensando en el diseño electoral. Si bien se abordó desde los “lineamientos generales”, hubo un “principio de acuerdo” para que los candidatos a nivel local sean de los oficialismos provinciales. Altas fuentes de La Libertad Avanza ratificaron a El Cronista que la intención de los Menem es competir en todas las provincias y la decisión es innegociable para mantener identidad. “Aunque perdamos, no importa”, definieron allegados a los armadores. En esa línea, lo que no se descarta es que hayan acuerdos implícitos en el Interior con algunos aliados, como los peronistas del Norte Raúl Jalil (Catamarca) u Osvaldo Jaldo (Tucumán), para que se priorice fijar un armado “puro” violeta para las listas legislativas antes que ganar la gobernación, tal como adelantó este medio. El objetivo final es quedarse con la Presidencia y fortalecer el Congreso Nacional, no tener gobernadores. Para las legislativas de octubre orquestaron una metodología asimétrica con Claudio Poggi en San Luis, quien no postuló candidatos a nivel nacional a cambio de que LLA no compita a nivel provincial. En el medio, el Gobierno también mandó un guiño clave en la Reforma Electoral, que fue agregar el casillero de lista completa para la Boleta Única de Papel (BUP) y sumar otro casillero para las elecciones locales, separadas de la Nación. “Eso es lo que realmente nos importa modificar”, aseguraban semanas atrás desde un despacho oficialista. La estrategia no escapa de que en la Casa Rosada dan por sentado que la gran mayoría de los gobernadores buscarán desdoblar las elecciones. La oposición, por otro lado, apuesta a que ese desdoble les de más “libertad” a los mandatarios para desligarse de tener que ir con el Gobierno y decidir posteriormente si los apoyarán para la Presidencia o no. Un lugar clave en ese sentido es la Provincia de Buenos Aires, donde Karina desembarcó junto a su armador, Sebastián Pareja, y quien fue cabeza de lista por PBA el año pasado, el ministro Santilli, en un acto de capacitación en Suipacha el fin de semana. “A Axel le conviene desdoblar porque le funcionó el año pasado, en el 2027 es probable que no haya salvataje de Trump”, analizan los bonaerenses opositores. Independientemente de lo que decida el gobernador Axel Kicillof, en la provincia es casi imposible que no haya otro escenario posible al del 2025 con la mega alianza con el PRO y LLA, donde el Gobierno sí buscará de hacerse de la gobernación cueste lo que cueste. En los próximos meses se sumará a hacer presencia también el presidente Javier Milei, en búsqueda de ese electorado. Un escenario más difícil en ese sentido es la Ciudad de Buenos Aires, donde algunos libertarios creen que el PRO terminará en una interna con Horacio Rodríguez Larreta, aunque el gobernador Jorge Macri busca subirse a la ola de gestión libertaria. El escándalo de Adorni también bajó expectativas sobre cómo ganar la jefatura de Gobierno, ya que era el principal candidato.