El gobernador salteño y un pedido para Milei: "Que deje de mirar la planilla de Excel"

En medio de una feroz disputa entre las provincias y el Gobierno Nacional, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que "hay muchos" mandatarios provinciales que están dispuestos a olvidar los agravios para acompañar a Javier Milei, a quien consideró que los argentinos le "reclaman a gritos" que "deje de mirar la planilla Excel para ver si cierran los números".



"Señor Presidente, hay muchos gobernadores, sino la mayoría, que están dispuestos a acompañar, a olvidar los agravios, los insultos, las descalificaciones, porque quieren acompañar y trabajar", dijo Sáenz.



El mandatario salteño habló en un acto de entrega de móviles policiales, donde sostuvo que "opinar distinto no te hace enemigo. Esa es la base de la democracia, y el consenso es buscar el equilibrio".

Pandemia económica y "argentinos muriéndose en la pobreza"

"Espero que las fuerzas del cielo le hagan entender a este gobierno que en las provincias hay gobernadores que quieren darles las herramientas para que puedan llevar adelante su plan de gobierno y político, pero que eso no sea asfixiar a quienes venimos siendo asfixiados hace 200 años", expresó, tras lo que exhortó a "trabajar de manera conjunta".



Luego, manifestó que "la obligación que tenemos es servir a nuestro pueblo, pero de pie, nunca de rodillas ante nadie y mucho menos ante un gobierno central que no nos mira, que no nos quiere, que no le importa nuestros docentes, nuestros policías, nuestros jubilados".

Gustavo Sáenz junto a Nicolás Posse y Guillermo Francos.

"Los argentinos reclaman a gritos que deje de mirar la planilla Excel para ver si le cierran los números, porque detrás de esos números hay seres humanos sufriendo, hay jubilados muriendo, hay argentinos muriéndose en la pobreza", señaló.



Asimismo, apuntó que "hoy tenemos una pandemia económica, y sabemos visiblemente quienes son los que la están llevando adelante, pero no quieren sentarse en una mesa de encuentro, de concertación, donde podamos de una vez por todas terminar con esta pelea que no le hace bien a nadie y tiene paralizado al país y las provincias".



"Las provincias no la vemos"

Para el mandatario, los sueños de un país igualitario y federal "están empezando a oscurecerse lamentablemente, por una visión quizás desde el desconocimiento de lo que el país necesita".



"Voy a seguir insistiendo en que debemos llegar a un gran acuerdo nacional", expresó, tras lo que recordó que Salta dejó de recibir "más de $20 mil millones mensuales, con recortes y transferencias que no se realizan".



A la vez, se quejó de las actitudes centralistas del Gobierno nacional, que llevó "intempestivamente a cero los subsidios del transporte para todas las provincias, pero no para el AMBA".

"La verdad, los salteños no la vemos, los catamarqueños no la vemos, los tucumanos no la vemos, los cordobeses no la vemos, las provincias no la vemos", expresó.



En tanto, indicó: "Vemos la cantidad de cosas en que este Gobierno ha decidido en forma arbitraria, como el quitar a los docentes de todo el país el incentivo docente, que no afecta a la casta política sino a los maestros y a los niños, que son rehenes muchas de veces de estas decisiones".



Por ello, pidió "comprensión a los maestros, en momentos difíciles, porque la verdad que sería muy triste que no comiencen las clases con un gobernador que hasta diciembre cumplió con su palabra pagándoles por arriba de la inflación".



"Me voy a poner al frente de la lucha docente para que recuperen ese derecho adquirido, y de todo lo que sea necesario para luchar por los intereses de cada uno de los salteños", adelantó Sáenz.



Además, consideró que "se equivocan si piensan que traicionar es no acompañar a un gobierno cuando te pide que votes y levantes la mano en contra de los intereses de los salteños", y acotó: "Ahí no me van a encontrar".



"No voy a mirar hacia atrás, no voy a recoger ni aceptar los insultos, porque hasta ahora, lo único que recibió este gobernador y la provincia, del Gobierno nacional, son insultos, descalificaciones, falta de respeto, mentiras, intolerancia, falta de prudencia".



Finalmente, insistió en su pedido de "rever la coparticipación con criterios objetivos de reparto", tal como lo estipuló la reforma constitucional de 1994, y agregó que "hoy, Salta es de las provincias que menos recursos recibe por habitante, cuando todas las provincias deberían recibir por igual".