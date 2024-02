Dura amenaza de un gobernador del PRO a Milei: "No sale mas..."

En un reclamo avalado por todas las administraciones de la provincias patagónicas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le dio un ultimátum a Javier Milei por la quita de subsidios y de coparticipación.

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina ", amenazó Torres durante un acto por el aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia celebrado este viernes.

"Ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Me hubiese encantado estar empujando juntos, pero me tengo que encontrar con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque osamos decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte", agregó el mandatario provincial del PRO.

"Por eso pasa esto, porque dijimos ´vamos a cuidar a los comodorenses´, porque me saqué una foto con un intendente que es de otro partido, que no es del partido del Gobierno. Así no se hace política", arremetió Torres.

Recordó que "Chubut es la cuarta provincia exportadora y sostuvo que la postura de la administración central "es ir contra las provincias".

"Nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas con el gobierno nacional porque queremos que le vaya bien, pero no vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a Nación para canjear deuda", apuntó.



Luego advirtió que "confiamos en que se va a resolver, pero si no vamos a usar todas las herramientas que tenemos para defendernos y vamos a ganar esta pelea, porque la ley es una sola y es para todos".



Más tarde, compartió en sus redes sociales un comunicado que lleva la firma de todos los mandatarios patagónicos y que se titula "Las Provincias Unidas del Sur", donde denuncia "extorsión con amenazas de restricción de fondos públicos" que le pertenecen a las jurisdicciones.

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente⦠pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 February 23, 2024

En el texto, los gobernadores acusan a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno chubutense tomó durante la administración anterior.

"Hoy la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero, el Ministerio de Economía nos retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", dice el escrito.

"No es una revancha contra el gobernador. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo", apunta.

Además, los jefes provinciales resaltaron el reciente fallo judicial que declaró la ilegalidad de la retención de las partidas destinadas al fondo compensador de las tarifas del transporte público y acompañaron la tajante decisión de Torres de no entregar más recursos hidrocarburíferos.



"No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", destacaron.

El comunicado lleva la firma de Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), además de la de Torres.

"Quitarle a una provincia más de un tercio de coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", concluyeron.

Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut.

Una "bomba financiera" por 100.699 millones



Las declaraciones de Torres coincidieron con un encuentro multitudinario de sindicatos vinculados con la actividad petrolera que hoy se movilizaron, en el aniversario 123 de Comodoro Rivadavia, para protestar por la quita de recursos de las operadoras a la que acusan de direccionar la inversión a la cuenca de petróleo no convencional de Vaca Muerta.



"Quiero agradecer a los gremios por la posición que tomaron en esta avanzada contra las arcas provinciales porque si no nos plantamos ahora al principio, no sacamos más la cabeza del pozo en 4 años" sostuvo



La administración de Ignacio Torres viene denunciando desde principio de la gestión que el gobierno anterior de Mariano Arcioni le dejó una "bomba financiera" por deudas que tendrán vencimiento en los próximos meses por 100.699 millones provenientes -entre otros- del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.