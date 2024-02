El Gobierno afirmó que es una "amenaza chavista" y aseguró: "Proceda de inmediato y hágase cargo de las consecuencias"

La Oficina del Presidente Javier Milei publicó una fuerte carta en las redes sociales en la cual le responde las amenazas de "cortar el petróleo" que realizó Ignacio Torres, gobernador de Chubut, y donde se afirma que son afirmaciones "chavistas".

"Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", afirmó el Gobierno de Milei.

Torres no es el único apuntado por el Poder Ejecutivo: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

Al igual que las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, en la carta el Gobierno se afirmó que "los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación".

La respuesta de Milei a Chubut

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", expresaron en el comunicado del Gobierno.



Este texto se conoce luego de que Torres, tanto en un acto como en una carta que apoyaron la mayoría de los gobernadores, afirmara que, si no se "transferían antes del miércoles los fondos coparticipables adeudados", se cortaría la salida de petróleo de la provincia patagónica.

"Si el martes o miércoles de la semana próxima no está resuelto el tema, efectivamente vamos a optar por no exportar un barril de petróleo para justamente sentar las bases. No podemos permitir que nos pisen la cabeza y que nos quieran tener arrodillados, pidiendo permiso todos los meses", fueron las palabras de Torres.



La respuesta del Gobierno se conoce tras las explicaciones que también dio Francos, quien destacó la deuda que mantiene la Provincia de Chubut con la Nación desde la administración pasada. Con este texto, desde la gestión libertaria redoblaron la apuesta en la confrontación por la coparticipación.