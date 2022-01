Martín Guzmán reveló su frase ganadora para que el FMI apruebe la propuesta argentina

Tal como anticipó El Cronista, el ministro Martín Guzmán presentará este miércoles la propuesta de la Argentina al FMI. Será la primera vez en dos años que el Gobierno informará los detalles de la posición del Gobierno en la negociación por la reestructuración de la deuda.

El presidente Alberto Fernández se mostró durísimo contra Horacio Rodríguez Larreta y otros gobernadores opositores que darán el faltazo a la foto de unidad que busca el Gobierno, que también convocó a empresarios y sindicalistas.

"Es importante un apoyo amplio para lograr las mejores condiciones con el Fondo ", insistió Guzmán, tras conocerse qué gobernadores opositores no dirán presente en la reunión.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que "es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de los distintos frentes políticos para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país".

Sobre la reunión con los gobernadores , Guzmán apuntó: "Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-Nación del mundo. Detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos".



Fachada del Fondo Monetario Internacional

El 14 de noviembre pasado el presidente Alberto Fernández anunció la presentación de un Plan Plurianual en los primeros días de diciembre. ¿El plan está en marcha?



El Plan Plurianual es el acuerdo que se busca alcanzar con el Fondo. Contiene un conjunto de lineamientos de políticas que son plurianuales, que exceden a un año. Y la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública establece, y esto es algo nuevo en Argentina, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, que a futuro cualquier programa con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, como debe ser. Un programa con el Fondo no debe ser un programa de un gobierno, debe ser un programa de todo el país y por lo tanto los representantes del pueblo y de las provincias deben tener participación política, es decir poder decidir por sí o por no. Lo que ocurrió es que aún no hubo acuerdo con el FMI. Cuando lleguemos a ese momento en el que podamos firmar un acuerdo entre ambas partes, en ese momento se enviará al Congreso el programa plurianual que será básicamente ese acuerdo.

Guzmán y Giorgieva

¿Para el gobierno tiene fecha ese acuerdo? ¿No le preocupa llegar a marzo sin el acuerdo cerrado?

Lo más importante es que el acuerdo sea bueno para la Argentina. ¿Qué quiere decir que un acuerdo sea bueno? ¿Que se resuelven todos los problemas de deuda ? ¿Se resuelve el problema de los perfiles de vencimientos de deuda con el FMI? La verdad es que no, porque es tan grande la deuda que tomó el gobierno anterior que va a llevar tiempo resolver estos problemas. La prioridad es que el acuerdo sea un paso adelante y no un paso atrás.

Luego de que se conociera el informe ex post del FMI una de las primeras cosas que dijo fue que faltaba algo más autocrítica de parte del organismo...



Lo que el informe dijo en primer lugar fue que debía haberse reestructurado la deuda publica en moneda extranjera que era insostenible, que luego lo hizo nuestro gobierno. Pensemos en la Argentina como lo que somos: un Estado Nación. En 2018/2019 no se hizo nada para abordar ese problema y una buena parte del préstamo del FMI se fue en pagar deuda insostenible a acreedores privados extranjeros en lugar de poder contar con recursos para que la Argentina se pudiese recuperar, lo cual nos puso en una situación más grave para el futuro.

Lagarde, Macri y Dujovne, en tiempos de la firma de la polémica toma de deuda de Argentina con el Fondo

También dijeron que no se adoptaron medidas para regular la salida de capitales. ¿Y qué pasó? Buena parte del préstamo se usó para financiar la salida de los dólares de la Argentina. Esos dólares que vinieron no están hoy en la Argentina, se fueron, no los tenemos para desarrollar las capacidades productivas. El FMI reconoció que tendría que haber habido regulaciones en la cuenta de capital para que no se vayan esos dólares.

Y en tercer lugar dijo que no se entendió la inflación, se creyó que era un problema puramente monetario y fracasó todo el programa para atacarla, la inflación terminó subiendo.