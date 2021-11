Mauricio Macri contra Cristina Kirchner como líder del "ejército de demolición" de la Argentina

Mauricio Macri habló sobre la deuda con el FMI y reveló cuál fue el destino de los fondos que el Fondo Monetario internacional le prestó a la Argentina.

El expresidente Mauricio Macri dijo que los u$s 45 mil millones que el FMI le prestó a Argentina durante su mandato fueron destinados a "pagarle a los bancos comerciales que se querían ir del país porque "tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".

Sobre las negociaciones que llevan adelante el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán para alcanzar un acuerdo, Macri fue contundete. "

"El FMI pide un plan. Si hay un plan, esto se refinancia. No están para ganar plata, sino para que a Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta", señaló en una entrevista en CNN en Español.



Mauricio Macri analizó el fracaso electoral de Cambiemos en 2019. "En 2015 recibimos un Estado quebrado, en el tercer subsuelo. Prometimos un edificio de 50 pisos. Llegamos a la planta baja , estábamos construyendo el primero, lejos de la expectativa que generamos, por eso no llegamos al 50% de los votos"

Y señaló que " lamentablemente, en estos 20 meses este ejército de demolición no sólo no siguió construyendo el edificio sino que volvió, no al tercer subsuelo, sino al sexto subsuelo ".

Cristina Kirchner Hace rato ha perdido contacto con la realidad. Estamos frente al colapso de la sensatez".



Sobre la carrera para las elecciones presidenciales en 2023, Macri reconoció que habrá "muchos candidatos" dentro de Juntos por el Cambio (JxC). "Todos los curas quieren ser Papas. Yo los voy a ayudar a todos a crecer, a mostrar su capacidad de liderazgo, pero todos acá adentro. Y en 2023, en una PASO, la gente elegirá", anticipó.