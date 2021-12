Nicolás Dujovne retrucó con chicanas el duro informe del FMI

Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía que firmó el préstamo con el FMI al gobierno de Mauricio Macri, justificó la toma de deuda por u$s 45.000 millones que ahora el propio Fondo considera "un fracaso" porque, entre otras razones, motivó la fuga de divisas tal como reconoció el ex presidente.

El FMI reconoció que el programa que implementó Macri "no cumplió con los objetivos" de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa. Y lo calificó directamente de fracaso.

En un extenso informe de 132 páginas, el FMI cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Macri. Esa auditoría, llamada Evaluación Ex-Post, ofreció la primera explicación formal del Fondo sobre los motivos que llevaron al fracaso del plan de Macri para restaurar la estabilidad de la economía luego de la corrida cambiaria que se desató a fines de abril de 2018.

El préstamo que recibió la Argentina en junio de 2018 fue el más grande en la historia del organismo y recibió el apoyo del board del FMI, controlado por las potencias del G7.

Qué dijo Nicolás Dujovne sobre el informe crítico del FMI



En la 'autopsia' del polémico crédito, el FMI apuntó contra una decisión central del equipo económico liderado por Nicolás Dujovne por apostar al ajuste fiscal y el control del dólar sin reestructurar la deuda ni restaurar el cepo cambiario . Y sugiere que la Argentina "debió renegociar con los acreedores y colocar controles de capitales antes de las elecciones primarias de 2019 ".

En un hilo de Twitter, Nicolás Dujovne salió a justificar el préstamo que recibió la Argentina. Para el ex ministro de Economía, " se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía , la suba de tasas en Estados Unidos y al elevado déficit heredado".

Además, enfatizó que dicho préstamo "tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI . Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país".

Y chicaneó al presidente Alberto Fernández y al ministro Martín Guzmán: "Llama la atención que el actual Gobierno ahora sí tome como propia la visión del FMI sobre el programa de 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de dos años de gestión".

Nicolás Dujovne eligió esquivar toda autocrítica y apuntar contra el Gobierno actual . "El gobierno kirchnerista concluye erróneamente que los problemas de la economía argentina pueden resolverse defaulteando deudas e imponiendo cepos y controles. Pero estos han demostrado ser pésimos instrumentos una y otra vez".

"El Gobierno reestructuró la deuda, pero seguimos sin que nadie nos preste. Más aún, el mercado cree que es altamente probable que Argentina vuelva a defaultear, lo que se refleja en un riesgo país de 1700 puntos", disparó.

Dujovne apuntó sus cañones también contra el Banco Central : "El cepo no sirvió para recomponer reservas. En los últimos dos años hubo casi u$s 30.000 millones de superávit comercial, pero el BCRA no paró de perder dólares y hoy, con solo u$s 3.000 millones de reservas netas, está al borde de una crisis cambiaria".

El ex ministro de Economía de Macri consideró que "atrasar el tipo de cambio, a fuerza de controles, no evitó que este año tengamos 50% de inflación, y un BCRA que emitió más de 11% del PBI para financiar al Tesoro".

El Gobierno de Mauricio Macri dejó el Gobierno en el 2019 con equilibrio primario en sus cuentas públicas, con reservas en el Banco Central y con superávit externo. De esos equilibrios vivió el gobierno los últimos dos años.

El informe del FMI , realizado por el economista noruego Odd Per Brekk, número 2 del Departamento del Asia y el Pacífico del FMI, detalló una larga lista de motivos que terminaron por aniquilar el SBA.

Entre los principales motivos del fracaso, reconoce que el programa de 2018 no cumplió con sus objetivos:

Restablecer la confianza de los mercados

Reducir los desequilibrios externos y fiscales

Reducir la inflación

Proteger a los segmentos más vulnerables de la población

Además, apunta contra "la inconsistencia del programa para abordar los profundos problemas estructurales de Argentina".

, al señalar que "le impuso límites, líneas rojas al Fondo en dos puntos centrales: reestructuración de deuda y control de capitales. En consecuencia, el resultado fue que

