Martín Guzmán reapareció en Nueva York y criticó al FMI, a tres meses de su renuncia

A tres meses de su renuncia al Ministerio de Economía, Martín Guzmán volvió a las reuniones con organismos internacionales y participó en el panel de Naciones Unidas World Economic Situation and Perspectives 2023, donde dejó críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la política de sobrecargos del organismo.

En su primer discurso internacional, Guzmán repasó la situación de las economías emergentes y criticó el rol del FMI y su política de sobrecargos. Guzmán aseguró que es regresiva y aumenta la inestabilidad global. El eje de su ponencia fue cómo abordar "las crisis macroeconómicas y de deuda luego de 4 décadas de una globalización mal administrada, Covid-19 y guerra".

El encuentro fue privado pero según pudo saber El Cronista, el ex ministro volvió a cuestionar las sobretasas que cobra el FMI por sus créditos y que para la Argentina representan unos u$s 1000 millones adicionales por el crédito de Stand By que Guzmán refinanció con el Programa de Facilidades Extendidas actual. El presidente Alberto Fernández volvió sobre el reclamo contra los sobrecargos en su reunión con Georgieva el mes pasado.

Otros tiempos: Kristalina Georgieva y Martín Guzmán en el G20

El economista platense volvió a Nueva York, donde residía antes de asumir en diciembre de 2019, y la próxima semana tiene previsto disertara allí junto a su mentor el premio Nobel Joseph Stiglitz en un evento auspiciado por la Universidad de Columbia. El tema será cómo transformar al FMI. Mientras tanto, Sergio Massa volverá a Washington para participar de la Asamblea anual del FMI y el Banco Mundial.

Guzmán hizo foco en la situación global actual, y los desafíos que enfrentan las economías emergentes, incluyendo las de América Latina y la región del cono sur, para lidiar con las "externalidades negativas que les generan las políticas monetarias contractivas de los países avanzados como la que está llevando adelante la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales del mundo".

