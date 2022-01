María Eugenia Vidal: "No estoy pensando en ningún cargo para el 2023"

La ex gobernadora María Eugenia Vidal dice que el kirchnerismo busca victimizarse y que no se arrepiente de nada de lo que hizo. Por primera vez diputada nacional, ya presentó dos pedidos de informe sobre la política energética del Gobierno, por un lado, y la gestión del PAMI, por el otro.

En cuanto a la oposición, está convencida de que las recientes incorporaciones a la coalición, con referentes de peso como Ricardo López Murphy o Margarita Stolbizer, muestra a un Juntos por el Cambio desordenado. "Estamos trabajando en mejorar los mecanismos de articulación", aseguró en diálogo con El Cronista.

-El lunes Axel Kicillof volvió a hablar de la causa que se originó por la denuncia de la AFI de la ya famosa reunión en el Banco Provincia. ¿Siente que hay un intento de deslegitimar su lucha contra las mafias?

- No tengo dudas, y además creo que es algo más profundo. El kirchnerismo no ha intentado explicarse ante la Justicia , sino que eligió el camino de convertirse en víctima. Y, peor, de convertir a conocidos delincuentes en víctimas. El Pata Medina no es el único, es el mismo caso de Milagro Sala. Todos se ponen en el lugar de víctimas. Y ahora somos ahora los que perseguimos. El kirchnerismo pretende victimizarse. Pero la gente sabe muy bien quienes son los mafiosos y quienes no lo son. Mi gobierno no solo combatió a los sindicalistas mafiosos, sino que fue consistente en contra del narcotráfico, de las barras bravas, de cualquiera que se aprovechara de la gente de bien.

-¿Tiene algo de lo que arrepentirte?

- Yo no me arrepiento de nada de lo que haya hecho en esa materia . Di todas las batallas que tuve que dar, aún las que no tenía ninguna garantía de victoria.

-Técnicamente cuál es su situación. ¿Ya fue notificada de la imputación?

-No estoy imputada en la causa. Al día de hoy yo no estoy imputada, por lo menos.

debut en el congreso

-Es la primera vez que es diputada nacional ¿Cómo lo vive? ¿Extraña la gestión?

- Es la primera vez que estoy en el Congreso . Tuve un paso corto por la Legislatura porteña, pero enseguida Mauricio Macri me designó como parte del gabinete, así que estuve poco tiempo. Y no extraño la gestión . Este es un momento en el que hay que estar en el Congreso. Se necesita ponerle un freno al kirchnerismo. La oposición tiene la responsabilidad de poner freno a los intentos de abuso autoritario. En 2019 la mayoría votó al kirchnerismo para que gobernara cuatro años, así que nuestra obligación es lograr iniciativas que lleve soluciones concretas a los problemas concretos que tiene la población.

Ya pedí explicaciones sobre política energética, más allá de estos últimos cortes, cómo se destinan los subsidios, cómo prevén que van a aumento, por qué no siguieron con el camino abierto por Mauricio Macri en materia de tarifas. Lo mismo en cuanto a la gestión del PAMI. Más allá de dónde se fue de vacaciones la titular (Luana Volnovich), que se explique por que tienen que estar tres meses para conseguir que los atiendan los médicos , una hora para que los atiendan por la línea 0-800.

- ¿Cuál cree que es el principal problema que tiene hoy el Gobierno?



- La falta de rumbo, la inexistencia de una hoja de ruta en lo económico, la improvisación permanente . Estamos en el lugar peor después de dos años de pandemia, con una economía que es una amenaza para la vida cotidiana en un contexto permanente de ver qué pasa. Nadie piensa en el mediano plazo. Este Gobierno no ha planteado cuál va a ser su plan económico, qué hará para que el país vuelva a crecer, para que las provincias puedan desarrollarse, para que los nuevos empleos.

el problema de la oposición

- ¿Y cuál el principal problema que tiene hoy la oposición?

- La oposición está en un proceso de crecimiento. Eso crea desorden , se sumaron nuevos nuevos referentes, nuevos espacios políticos, incluso incorporaciones de dirigentes de gran trayectoria, como Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, también otros dirigentes que nunca habían hecho política. Toda esa ampliación exige mejores mecanismos de articulación, por cierto, pero el espacio se va a consolidar. Ser más genera complejidades que hay que aprender a administrar.

-El contexto no ayuda, además...

-Claramente, no. Tenés una inflación que cierra en 51% y el Presidente dice que está bajando. Es que el Presidente no está dentro de la realidad. El Gobierno está viviendo una realidad que no es la tuya . Solo para tomar el último mes, en la primera semana de diciembre iban a presentar el plan plurianual, pero nunca llegó. En la noche de la elección iba a convocar a un diálogo. Es muy difícil saber dónde está parado el gobierno cuando siente que el gobierno dice una cosa y hace otra. Hay una improvisación total, lo que genera mucha inseguridad en la población.

- ¿Usted es halcón o paloma?

- Yo no siento ninguna de las dos cosas . Se necesita grandeza en estos tiempo, y no pensar en qué cargo se va a ocupar en el 2023. A mí no me interesa ningún cargo, sino trabajar en el Congreso para resolver problemas concretos . El Presidente dijo que va a enviar extraordinarias, pero para tratar qué leyes.

Tiene que estar la ley de alquileres, leyes de seguridad, también la boleta única, la derogación de las jubilaciones de privilegios. Esos son los temas de la gente. Hoy se necesita dirigentes que pongan límites a los abusos de poder y no desesperarse por los cargos. Hay que pensar en lo colectivo de JxC, tenemos que trabajar para poder transformar la Argentina. En lo personal, no voy a pelear por ningún cargo para el 2023.

-¿Cuál es el camino para que la Argentina salga de sus problemas estructurales, del peligro al colapso del Estado como se dijo en Davos?