“Una pregunta, ¿coincidimos en todo con este Gobierno?” ¡No!, contesto la audiencia, fuerte. “Por supuesto que no”, reforzó Mauricio Macri. El expresidente empezó fuerte su discurso de cierre en el evento que el PRO hizo en Parque Norte, entusiasmado por la gran cantidad de dirigentes y militantes que hacía tanto que no veía. Y reconoció que “tenemos diferencias y las vamos a expresar todas las veces que sea necesario, pero nuestro objetivo es el cambio, y lo hicimos porque creemos que el país es mas importante que el partido. Apoyar a un Gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio”. “Somos constructores”, insistió, con equipo, con estudio, con sistema. Y para diferenciarse de los libertarios dijo que “hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir”. También aseguró que “somos la generación que empezó el cambio y que lo va a blindar”. Promediando su discurso, expresó que cuando se destaca que seis de los nueve ministros provienen o fueron candidatos del PRO, “yo me pongo contento. El PRO tiene mucho para dar, no en competencia con nadie”. Porque “somos el próximo paso, y ese paso lo vamos a dar nosotros con todos”, cerró. Por supuesto, nadie hablo de candidaturas. Previamente se acordó que el tema no debía abordarse en este momento, sino demostrar “hacia dónde vamos” en un acto que salió mejor de lo esperado. Esperaban 600. Se anotaron 3000. “Como si estuviéramos en el poder, hubo más convocatoria de la esperada”, dijo uno de los participantes, sorprendido por la cantidad de militantes que el PRO sigue teniendo en todas partes del país, a pesar de la irrupción de LLA, que fue captando cuadros políticos y técnicos amarillos desde el día cero. Fernando De Andreis, recientemente designado como Secretario General del partido puede cantar victoria. El acto estuvo en sus manos y fue un éxito. Anoche convocó a los presidentes del PRO de los distritos a un asado en la sede de la calle Balcarce y no solo no hubo reclamos, sino satisfacción por un evento que esperaban para ordenar la tropa en todo el país. “Hay mucha expectativa, nosotros somos un partido distinto, no todos los votantes del PRO están conformes con el Gobierno, y si tienen otra opción van a elegirla”, dijo el titular del partido en Tierra del Fuego, Gastón Roma. El evento arrancó con una reunión del Consejo Nacional partidario. Mientras tanto, Mauricio Macri se entregaba a un reportaje por streaming que realizaron dos jóvenes del PRO, Ignacio Albor (concejal de Vicente López) y Julieta Altieri (presidenta del PRO-CABA que suena candidata a presidenta del PRO nacional). Allí, el ex presidente destacó las oportunidades que le brinda a la Argentina la guerra, aunque no oculto su preocupación por la extension del conflicto. “Entran creyendo que se termina pronto, como creían en la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya lleva tres años”, dijo. El acto fue abierto por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien fue dándole la bienvenida a los participantes. En la primera fila se ubicaron todos los diputados, diputadas y senadores, y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), que después fueron invitados al escenario. En las primeras filas se vio a gran cantidad de dirigentes, la intendenta de Vicente Lopez Soledad Martinez, el presidente del PRO-Buenos Aires Cristian Ritondo, el jefe de gabinete porteño Gabriel Sanchez Zinny, la vocera Laura Alonso, la abogada Jimena De la Torre y hasta dirigentes que fueron recibidos después de un frustrado paso por el Gobierno libertario como es el caso del exntendente Julio Garro. Maria Eugenia Vidal fue la primera en hablar. Arrancó tranqui. “Para estar muertos, somos un partido con mucha gente”. “Aquí estamos los que peleamos contra el kirchnerismo cuando tenían todo el poder”, dijo y hubo aplausos. Alguno que quiso cantar: “para Milei que lo mira por TV”, pero lo mandaron callarse. Ritondo, por su lado, menciono uno por uno a los dirigentes PRO de la provincia presentes, desde Alejandro Rabinovich hasta Sebastian Abella, desde Maria Gentile hasta Martin Matzkin, por mencionar unos pocos. “Hoy, 23 años después no estoy arrepentido de haber tomado este camino junto a Mauricio”, fue un párrafo de su discurso. Y agregó: “nosotros no somos oficialistas, apoyamos las ideas con las que siempre estuvimos de acuerdo”. “Sin el PRO no hay cambio en la Argentina, no somos la obstrucción, somos el partido del cambio, somos parte de la solución”.