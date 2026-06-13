Poner una cinta roja en la planta de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

La planta de laurel es una de las más valoradas dentro de las creencias populares relacionadas con la prosperidad, la abundancia y la protección del hogar.

Por ese motivo, muchas personas adoptaron una práctica que se volvió cada vez más común: atar una cinta roja alrededor de una de sus ramas principales.

Aunque para algunos puede parecer un simple adorno, quienes siguen estas tradiciones aseguran que la combinación entre el laurel y la cinta roja ayuda a atraer energías positivas y actuar como un escudo simbólico contra las malas vibras.

Qué significa colocar una cinta roja en una planta de laurel

Según diversas creencias populares, el laurel representa el éxito, la buena fortuna y el crecimiento personal. Desde la antigüedad fue considerado una planta asociada a la victoria, la protección y la prosperidad.

Poner una cinta roja en la planta de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

La cinta roja, por su parte, es utilizada en numerosas culturas como símbolo de resguardo frente a la envidia, el mal de ojo y las energías negativas.

Al unir ambos elementos, muchas personas creen que se potencia la capacidad de protección de la planta y se favorece la llegada de buenas oportunidades.

Por qué recomiendan hacerlo

Quienes practican este ritual aseguran que la cinta roja puede ayudar a:

Alejar las malas energías del hogar.

Proteger a la familia de la envidia y el mal de ojo.

Favorecer la prosperidad económica.

Atraer oportunidades laborales y personales.

Potenciar las energías positivas dentro de la casa.

Si bien no existe evidencia científica que respalde estos efectos, la costumbre sigue vigente y se transmite de generación en generación.

Cómo colocar correctamente la cinta roja en el laurel

La tradición indica que la cinta debe atarse suavemente alrededor de una de las ramas principales de la planta, sin apretarla demasiado para no afectar su crecimiento.

Poner una cinta roja en la planta de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Muchas personas eligen hacerlo cuando adquieren una planta nueva, al comenzar un proyecto importante o durante fechas especiales vinculadas a nuevos comienzos.

Además, se recomienda mantener la planta sana y cuidada, ya que dentro de estas creencias el estado del laurel también simboliza la energía y la prosperidad del hogar.

El laurel, una planta cargada de simbolismo

Más allá de sus usos culinarios, el laurel ocupa un lugar especial en numerosas tradiciones relacionadas con la buena suerte. En distintos países también se utilizan sus hojas para rituales vinculados a los deseos, la abundancia y la protección.

Por eso, colocar una cinta roja en una planta de laurel continúa siendo una de las prácticas más populares entre quienes buscan atraer buenas energías y crear un ambiente más armonioso dentro de su casa.