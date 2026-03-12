María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, participó de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó el presente político de la Argentina y se refirió al escenario electoral de 2027. En ese sentido, propuso que el PRO sea la alternativa racional al oficialismo que desplace al kirchnerismo del mapa principal. La exlegisladora reconoció los avances del Ejecutivo en estos primeros dos años y destacó hitos como la eliminación del déficit fiscal, la desregulación y la baja de la inflación. Sin embargo, advirtió que la administración de Javier Milei entra ahora en una “segunda etapa más desafiante”. “Hay que generar empleo, mejorar salarios y hacer que la gente en su día a día no sienta tan difícil llegar a fin de mes. Todo eso requiere que mucha gente, desde los que tienen 20 o 30 mil dólares guardados en un colchón hasta los que tienen millones en una cuenta en el exterior, decidan producir en la Argentina”, señaló. “Ahora, ¿qué traba esa decisión? Yo creo que tiene que ver con qué va a pasar en el 2027″, señaló Vidal. Para la referente del PRO, la decisión de invertir hoy está directamente ligada a la composición del mapa electoral futuro. En ese sentido, afirmó que “mientras la segunda fuerza en la Argentina sea el kirchnerismo va a hacer muy difícil que se logre algo”. En ese contexto, puso nombre propio a su preocupación: Axel Kicillof. “Si hay alguna posibilidad de que sea presidente en 2027, yo lo pienso”, admitió sobre un eventual triunfo del gobernador bonaerense y su impacto sobre quienes deben tomar decisiones económicas de largo plazo en el presente. Frente a este escenario, Vidal defendió la necesidad de que el PRO mantenga y promueva candidatos propios. Aseguró que no se trata de un “capricho” del espacio fundado por Mauricio Macri, sino de una necesidad para ofrecer una alternativa que garantice la continuidad del rumbo económico actual, pero desde una plataforma política distinta a la de La Libertad Avanza. La dirigente propuso lo que denomina un “servicio a la Argentina”: una estrategia donde el PRO se consolide como una alternativa electoral con candidatos propios que, si bien compitan con el oficialismo, no discutan el rumbo económico de fondo. Vidal argumentó que Milei debería ser el principal interesado en apoyar esta postura. “Debería querer lo mismo para que muchos decidan invertir hoy”, insistió Vidal y subrayó: “En el mapa de oferta electoral debería haber una fuerza que tenga un rumbo económico como la de La Libertad Avanza y una fuerza alternativa que no discuta ese rumbo económico”.