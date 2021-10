Mapuches y terrorismo, detonantes de un cruce entre dos ministros del kirchnerismo

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que es "irresponsable hablar de terrorismo" y de esta manera cruzó a su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien contradijo al presidente Alberto Fernández sobre de los sucesos de violencia ocurridos en el sur del país.



"Nunca haría eso, nunca jugaría en contra de los intereses del peronismo que representa el Presidente de La Nación", sentenció Fernández en declaraciones televisivas, tras lo cual agregó: "Juan Perón me enseñó que primero está la patria y que tengo que estar dispuesto a lo que debo hacer".

"Terrorismo" mapuche en El Bolsón: la gobernadora pidió ayuda a Nación para investigar el brutal ataque



En la misma línea, el ministro manifestó que "respondería todas las dudas" que Berni tenga, e insistió: "Tendría satisfacción de darle alguno de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características".

Además, fue tajante y aclaró: "Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni", tras lo cual intentó matizar sus dichos y sostuvo: "Con todo el cariño que le tengo".

Por otra parte, destacó que el Gobierno decidió enviar tropas de gendarmería a Río Negro como un acto de "solidaridad" ante los ataques de un sector de los mapuches y desde su cuenta oficial de Twitter, el ministro retuiteó el agradecimiento al Gobierno de la gobernadora, Arabela Carreras.

Agradezco la presencia de Gendarmería Nacional en la región y el apoyo que se le está brindando a la Fiscal Federal para la investigación de los ataques perpetrados en El Bolsón y en Bariloche. October 23, 2021

Este lunes y en diálogos radiales, el ministro diferenció los actores en los sucesos y manifestó: "Una cosa es el pueblo mapuche y otra la gente que aprovecha la situación" , y destacó que el conflicto no involucra a toda la comunidad, sino a un sector.

Asimismo, manifestó: "No hablamos de terrorismo porque terrorismo es otra cosa. Hay que ser muy cuidadosos con los términos que utilizamos. Hay que investigar y encontrar a los delincuentes. No nos tiemblan las manos para eso".

Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, había señalado hace unos días que el Estado "tiene que mandar tropas a la Patagonia" por los hechos sucedidos en las últimas semanas, a la vez que indicó aún se discute "si es una acción vandálica o terrorismo".

De esta manera contradijo al Gobierno Nacional ya que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en línea con Alberto Fernández, manifestó que es un conflicto "que debe resolver la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras)".

Berni indicó: "No tengo ninguna duda que el Estado tiene que mandar tropas a la Patagonia porque lo he visto y lo he vivido, no me la contaron" .

Conflicto mapuche: Berni habló de terrorismo y pidió "mandar tropas a la Patagonia"



"Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones que generan un grado de preocupación".

Por otra parte, Berni apuntó contra los "pequeños grupos económicos" que manejan la cotización del dólar blue, y que, a su entender, son los responsables de "esa sensación de que está todo por explotar", a la vez que sostuvo en declaraciones radiales que el país "necesita volver a la normalidad".