Los incendios en Chubut destaparon no solo problemas de recursos y recortes por parte del Gobierno nacional, sino que también comenzó una narrativa sobre la disputa judicial por los presuntos responsables materiales detrás de las llamas. La Casa Rosada, la gobernación provincial y la Justicia no comparten una misma mirada.

Según reveló El Cronista, el Gobierno libertario ejecutó apenas el 50% de los fondos que les corresponden por ley. Cada cuartel de bomberos recibió $31 millones de los $66 millones previstos para el año pasado.

Tras reclamar en reiteradas oportunidades durante el segundo semestre de 2025, finalmente el Gobierno nacional sólo giró la mitad de los fondos que les corresponden por ley a las dependencias oficiales encargadas de apagar incendios y atender emergencias.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, aseguró que hace dos meses la provincia declaró la emergencia ígnea porque están atravesando la peor sequía desde 1965.

En ese contexto, desde Nación, envían recursos físicos y materiales, pero hasta el lunes por la mañana no contemplaban la transferencia de fondos . La senadora Patricia Bullrich, antes a cargo del Ministerio de Seguridad bajo cuya órbita se ubica el área de Prevención del Fuego, rápidamente acusó a grupos “terroristas mapuches” de cometer incendios.

Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.



La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas. pic.twitter.com/EyIzuPuQJR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 12, 2026

“Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas “, afirmó la exministra.

Desde esa cartera habían asegurado que "los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".

El Cronista consultó esta posibilidad con las autoridades provinciales y voces allegadas a Nacho Torres indicaron que no se trata de “comunidades mapuches” sino de “pseudomapuches”.

“Con la comunidad mapuche la relación es excelente, estos son grupos extremistas anarquistas, está en pleno desarrollo la investigación y hay allanamientos”, remarcaron desde el riñón del gobernador del PRO.

Aun así, advirtieron que “ no se anticipan a nada ”. “Hubo algunas amenazas previas de estos grupos a los incendios en La Patriada”, indicaron.

En declaraciones públicas, el propio Torres había asegurado que la aparición de “carteles amenazantes y el hallazgo de granadas en Epuyén, ordenamos el despliegue inmediato del GEOP y de la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut“.

Ante la aparición de carteles amenazantes y el hallazgo de granadas en Epuyén, ordenamos el despliegue inmediato del GEOP y de la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut. También se encuentra ya en terreno el Jefe de la Policía, y se sumará al gabinete que operará durante… https://t.co/Oo107gLY5f — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 3, 2026

“Lo dijimos desde el primer día: no vamos a ceder ante la violencia, ni a permitir tampoco que nadie intente intimidar a nuestra comunidad“, aseveró.

Así y todo, la acusación del Ministerio de Seguridad se contrapone con la versión que dio esta mañana el fiscal de la causa, Carlos Díaz Mayer, quien descartó por completo las hipótesis de que el fuego se inició por culpa de grupos mapuches o incluso por parte de ciudadanos israelíes (hipótesis que corrió en las redes sociales).

“Totalmente descartado, es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”, aseguró Díaz Mayer en declaraciones radiales esta mañana. En este sentido, advirtió que “se dicen un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa”. La fiscalía presentará sus avances en una conferencia de prensa a las 16 horas.