Violencia mapuche: Alberto manda gendarmes, pero advierte que controlar ese conflicto "no es función de su gobierno"

El presidente Alberto Fernández transmitió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su " firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto" con integrantes de comunidades mapuche por el pedido tras actos de "terrorismo" que involucraron el incendio de propiedades. Sin embargo, aclaró que e sa función de seguridad no le corresponde a Nación.

"El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político, una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía", dice la carta enviada por Fernández a Carreras, como respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la gobernadora, informó Presidencia.

"Por esa razón, he decidido a través del Ministerio de Seguridad de la Nación asistir, en esta oportunidad, a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región"

No obstante, el Presidente le recuerda a la mandataria provincial que "es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior".

En la misiva, Fernández reafirma que "no es este el caso ni mucho menos". Y agrega: "Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el conflicto en la provincia de Río Negro "lo tiene que resolver la gobernadora" Arabela Carreras, ya que el distrito "tiene fuerzas para poder controlar" la situación.

"Este Gobierno repudia las situaciones de violencia y vandalismo y espera que los conflictos se resuelvan de manera armónica a través del diálogo", dijo en el marco de una rueda de prensa, en la que agregó que el conflicto "es responsabilidad de la gobernadora resolverlo" y pidió que el tema "no sea usado como herramienta electoral para sacar rédito".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo hoy que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, fue adoptada por "solidaridad" con la gobernadora Arabela Carreras y para "colaborar" con la provincia.

" La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar . Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación ", contestó hoy Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata.

"Es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad", agregó Fernández.

En ese marco, el ministro sostuvo, a la luz de esa norma, que la gobernadora "está equivocada" en su planteo y dijo que las medidas tomadas ayer -cuando se dispuso un refuerzo de la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales- se tratan de "solidaridad" con la provincia y la mandataria.





EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA DEL PRESIDENTE A ARABELA CARRERAS

