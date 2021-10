Conflicto mapuche: Berni habló de terrorismo y pidió "mandar tropas a la Patagonia"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, expresó su opinión este viernes sobre el conflicto mapuche que se desató en los últimos días en Río Negro. Habló de "terrorismo" y volvió a marcar sus diferencias con la Casa Rosada , al afirmar que el Estado debe utilizar todas las herramientas que están a su alcance para solucionar el problema.



Tras la escalada del conflicto con sectores mapuches a partir del incendio del Club Andino en El Bolsón -ocurrido el miércoles por la madrugada- y luego de que el Gobierno planteara mediante una misiva que patrullar esa zona "no le corresponde a Nación", Berni sentenció: "No tengo ninguna duda que el Estado tiene que mandar tropas a la Patagonia".

"Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro... Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo ", enfatizó el funcionario de la Provincia de Buenos Aires en declaraciones a radio Del Plata.

El ministro aseguró que no tiene dudas de que el Estado debe "poner todo el esfuerzo" para "terminar con este tipo de acciones". En esa línea, comentó además que cuando era secretario de Seguridad en la administración de Cristina Kirchner enfrentó el inicio de esta ola de violencias: "Me fui a Bariloche, me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas".

El Estado "tiene que mandar tropas a la Patagonia" por los hechos sucedidos en las últimas semanas, insistió Berni de manera tajante. Así, contradijo al Gobierno nacional ya que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en línea con Alberto Fernández, manifestó que es un conflicto "que debe resolver la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras)".

"No hay que ni siquiera dudarlo y poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones que generan un grado de preocupación ", remarcó Berni.

Según los dichos expresados por el jefe de Estado en una carta enviada a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, "No es una función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región".

"Es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior", le recordó el jefe de Estado a la mandataria provincial.

