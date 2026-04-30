La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el calendario de pagos de mayo verá un significativo atraso para un grupo de pensionados y jubilados, a la vez que el Gobierno también liquidará los haberes con el aumento que llevó la mínima a $ 575.386 en marzo. El organismo previsional comenzó a liquidar el esquema de cobros. Como los pagos se realizan en fechas diferentes y por categorías, se pueden ver cambios en los cobros de un mes a otro. Además, durante todo el primer semestre, habrá una suba del 12,5% en total. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes. El Gobierno santafesino informó que la fecha de inicio anterior fue el miércoles 1 de abril. Por eso, como los pagos de mayo se iniciarán el lunes 4, habrá un retraso de tres días. Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ 587.024 desde el quinto mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en marzo habrá una suba del 2,1% que se suma a las de meses anteriores y tambien se conocieron los posteriores: Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas. Sin embargo, el Gobierno santafesino ya anunció que este gravamen se redujo a un grupo y para 2026 ya nadie lo pagará. Con el atraso confirmado, el esquema de cobros se efectuará siguiendo este orden: El aporte solidario es un mecanismo establecido por la nueva reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados. La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados. El Gobierno local confirmó que eliminará este gravamen en 2026. Inicialmente, el descuento impactará en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes. De todas formas, el aporte solidario será relativo a los haberes percibidos. Por lo tanto, todos los descuentos estarán vinculados al valor de las jubilaciones. Sin embargo, el Gobierno local anunció que desde el 2025, los jubilados con la mínima no pagan esta carga, mientras que desde septiembre de 2026 nadie más lo abonará. En Santa Fe, el acceso a la jubilación tiene condiciones específicas iguales para hombres y mujeres. Es importante conocer los requisitos y el procedimiento para iniciar el trámite con tiempo y evitar demoras.