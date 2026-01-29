Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La ANSES hizo oficial el calendario de pagos completo para jubilados y pensionados en febrero 2026. En el segundo mes del año, los beneficiarios cobrarán sus haberes con un incremento del 2,85% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a diciembre 2025.

Es menester destacar que durante febrero habrá dos días en los cuales no se podrán realizar los pagos. Se trata del lunes 16 y martes 17 de febrero cuando son los feriados de Carnaval.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 429.254,34: (359.254,34 pesos de haber mínimo con aumento + 70.000 pesos de bono).

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $ 359.254,34 $ 70.000 $ 429.254,34 Jubilación máxima $ 2.417.441,64 - $ 2.417.441,64 PUAM $ 287.403,47 $ 70.000 $ 357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $ 251.478,04 $ 70.000 $ 321.478,04

En cambio, la jubilación máxima llegará a los $ 2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $ 357.403,47, compuesta por $ 287.403,47 de haber con aumento y un bono extra de $ 70.000.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $ 321.478,04, que incluyen $ 251.478,04 de haber más el mismo bono de $ 70.000.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados con la mínima en febrero 2026

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Hay dos días durante los que no se realizarán pagos. Se trata del lunes 16 y martes 17 de febrero cuando son los feriados de Carnaval. Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: