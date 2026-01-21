En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario completo de pagos correspondiente a febrero de 2026, el cual contempla un aumento de 2,8%, anclado al último Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El cronograma alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), SUAF y otras prestaciones sociales.
Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y se extienden a lo largo de todo febrero.
No obstante, en esta oportunidad, las fechas se modificarán debido a los feriados de Carnaval, pactados para el 16 y 17 de febrero.
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario será el siguiente:
- DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminado en 8 y 9: 27 de febrero
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Los titulares de la AUH cobrarán en estas fechas:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 20 de febrero
- DNI terminado en 8: 23 de febrero
- DNI terminado en 9: 24 de febrero
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
La Asignación por Embarazo comparte el mismo esquema de cobro que la AUH:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 20 de febrero
- DNI terminado en 8: 23 de febrero
- DNI terminado en 9: 24 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán según este cronograma:
- DNI terminado en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminado en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminado en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminado en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminado en 8 y 9: 13 de febrero
Asignaciones Familiares SUAF
Los titulares de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI, en fechas que coinciden mayormente con el calendario de AUH:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminado en 6: 19 de febrero
- DNI terminado en 7: 20 de febrero
- DNI terminado en 8: 23 de febrero
- DNI terminado en 9: 24 de febrero
Asignaciones de Pago Único
Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) podrán cobrarse:
- Desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, sin distinción de DNI.