La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario completo de pagos correspondiente a febrero de 2026, el cual contempla un aumento de 2,8%, anclado al último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El cronograma alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), SUAF y otras prestaciones sociales.

Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y se extienden a lo largo de todo febrero.

No obstante, en esta oportunidad, las fechas se modificarán debido a los feriados de Carnaval, pactados para el 16 y 17 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán en las siguientes fechas:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario será el siguiente:

  • DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminado en 8 y 9: 27 de febrero
Calendario de pagos de ANSES
Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la AUH cobrarán en estas fechas:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero
  • DNI terminado en 7: 20 de febrero
  • DNI terminado en 8: 23 de febrero
  • DNI terminado en 9: 24 de febrero

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

La Asignación por Embarazo comparte el mismo esquema de cobro que la AUH:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero
  • DNI terminado en 7: 20 de febrero
  • DNI terminado en 8: 23 de febrero
  • DNI terminado en 9: 24 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán según este cronograma:

  • DNI terminado en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminado en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminado en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminado en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminado en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones Familiares SUAF

Los titulares de Asignaciones Familiares (SUAF) percibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI, en fechas que coinciden mayormente con el calendario de AUH:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6: 19 de febrero
  • DNI terminado en 7: 20 de febrero
  • DNI terminado en 8: 23 de febrero
  • DNI terminado en 9: 24 de febrero

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) podrán cobrarse:

  • Desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, sin distinción de DNI.