Las jubilados y pensionados recibirán un incremento de 3,38% durante mayo, tal como indica la fórmula de movilidad vigente que mantiene actualizados los haberes según la inflación de dos meses atrás. El porcentaje deriva del IPC registrado por el INDEC en marzo y busca que los jubilados no pierdan contra el aumento de los precios. Para potenciar sus haberes, ANSES acompaña a los adultos mayores con el pago de un bono que complementa los haberes más bajos. El mismo se paga a todos los beneficiarios del organismo que cobren hasta cierto monto. La Administración Nacional de Seguridad Social informó que la jubilación mínima aumentará 3,38% y pasará de $ 380.319 a $ 393.174,10. El porcentaje también será utilizado para actualizar distintas prestaciones como las pensiones y de la Asignación Universal por Hijo, entre otras. El organismo también pagará un bono de $ 70.000 para los beneficiarios que cobren la mínima, por lo que los montos liquidados serán: La compensación económica se pagará en mayo además del aumento por inflación. El mismo tiene como principales destinatarios los jubilados que cobren el haber mínimo de $ 393.174,10. De esta manera, nadie percibirá menos de $ 463.174,10. Sin embargo, quienes perciban una jubilación mayor a la mínima cobrarán un extra hasta alcanzar $ 463.174,10. Cabe recordar algunos conceptos respecto al extra: ANSES publicó el calendario de pagos de mayo, fechas en donde se liquidarán los haberes junto con el extra: