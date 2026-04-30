Con la llegada de mayo 2026, millones de jubilados y pensionados mexicanos tienen motivos para revisar con atención su cuenta bancaria ya que mucho podrían recibir doble depósito en el próximo mes. Gracias a la convergencia del calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría del Bienestar, un sector específico de adultos mayores recibirá un doble depósito, lo que representa un alivio directo para la economía familiar de miles de hogares en todo el país. Este fenómeno no es un error del sistema ni una promesa política, sino que responde a la coincidencia del bimestre mayo-junio de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con la mensualidad habitual de los institutos de seguridad social. Los beneficiados son aquellos pensionados que acreditan una jubilación contributiva —por años de servicio en el sector público o privado— y que además están inscritos en el programa federal universal. A ellos se suman las personas con pagos pendientes de meses anteriores que recibirán, en esta ocasión, el depósito corriente más el retroactivo que les corresponde. En términos concretos, los grupos que cobrarán doble en mayo 2026 son: El feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo obliga a reorganizar el flujo habitual de dispersión. Las autoridades confirmaron el miércoles 29 de abril las fechas definitivas para evitar confusiones al momento de consultar el saldo. El ISSSTE, fiel a su esquema de pagar el último día hábil del mes anterior, acreditó los depósitos este jueves 30 de abril. El IMSS, por su parte, realizará el pago el lunes 4 de mayo, una vez superado el cierre bancario del viernes festivo y el fin de semana. La Pensión Bienestar, en tanto, iniciará su dispersión de forma escalonada —según la letra inicial del apellido paterno— a partir también del 4 de mayo, extendiéndose durante las primeras dos semanas del mes. El calendario fue ajustado de manera oficial y el dinero llegará en los plazos establecidos. Las autoridades recomiendan no retirar todo el efectivo el mismo día del depósito y, en la medida de lo posible, operar directamente con la tarjeta de débito en establecimientos autorizados para reducir riesgos.