La Seguridad Social ha confirmado un importante ajuste en las pensiones para 2026 que beneficiará a miles de jubilados y pensionistas en España. Gracias a la revalorización aplicada este año, muchos perceptores recibirán un extra fijo en su pensión derivado del complemento para la reducción de la brecha de género, también conocido como complemento por hijos. Este suplemento, en vigor desde febrero de 2021, añade una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo tras la actualización de 2026. La revalorización general de las pensiones contributivas se sitúa en torno al 2,7%, y este complemento se actualiza en paralelo, pasando de los 35,90 euros mensuales por hijo de 2025 a los 36,90 euros en 2026. Más de 1,4 millones de pensiones en España incluyen actualmente este complemento por hijos. El importe medio que reciben los beneficiarios es de aproximadamente 76,95 euros al mes, lo que refleja que la mayoría tiene dos hijos o más. Vale destacar que la ayuda económica tiene un máximo de 4 hijos. De esta manera, se abona en 14 pagas al año, igual que el resto de las pensiones contributivas, por lo que el impacto anual es significativo: con tres hijos, supera los 1500 euros extra al año. Este complemento puede solicitarlo tanto mujeres como hombres que hayan visto afectada su carrera laboral por el cuidado de sus hijos y que hayan comenzado a percibir su pensión a partir del 4 de febrero de 2021. No se trata de una ayuda automática: debe solicitarse expresamente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), presentando documentación como el DNI y el libro de familia o certificados de nacimiento. Además, uno de los aspectos más relevantes de este complemento es que no computa para el tope máximo de las pensiones. Esto significa que se puede cobrar incluso percibiendo la pensión máxima, algo que lo convierte en una ayuda especialmente relevante para muchos jubilados. El pago se realiza mensualmente y cuenta además con dos pagas extraordinarias, en junio y noviembre, lo que incrementa todavía más el impacto anual de este ingreso adicional.