Los políticos con peor imagen en redes: qué se les reclama a cada uno

En la Argentina, los políticos buscan mejorar su reputación digital y destinan tiempo y recursos a ese fin, aunque no todos obtienen los mismos resultados. Un estudio de la consultora You are public muestra cuáles son los que mejores y peores rendimientos tuvieron durante el mes de diciembre.

María Eugenia Vidal: "No estoy pensando en ningún cargo para el 2023"

FMI: Juntos por el Cambio no se reunirá con el Gobierno y marca que el lugar de diálogo es el Congreso

Según explican desde la consultora, realizaron un estudio de social listening, en el que se analizaron 450.000 menciones de 10 políticos seleccionados durante el mes de diciembre. Se basó en posteos públicos en Twitter, Facebook e Instagram.

con imagen positiva

De los diez dirigentes medidos, el que obtuvo mayor imagen positiva fue Javier Milei. El diputado llegó al 46% de menciones positivas, contra un 43% de negativas. En segundo lugar aparece José Luis Espert y completa el podio el ex presidente Mauricio Macri .

Interna opositora: Rodríguez Larreta no ve a Macri candidato mientras surgen reclamos aliados

los peor percibidos

A contramano, los que obtuvieron peores números fueron Axel Kicillof, Sergio Massa y María Eugenia Vidal. La diputada porteña tuvo un 22% de menciones positivas y 67% negativas.

Otro de los indicadores fue la cantidad de menciones recibidas. Allí, Vidal encabeza con 105.000, seguida por Alberto Fernández y Cristina Kirchner . Los que mejor proporción de comentarios positivos habían obtenido, Milei y Espert, fueron a la vez los menos mencionados.

En el caso de Vidal, la cantidad de referencias se explican por el caso de "#GestapoDeVidal". Es decir, el video revelado de espías reunidos con funcionarios de su gobierno provincial en La Plata. El resto de las temáticas más relevantes están vinculadas a esta cuestión.

En cuanto al Presidente, el tema más relevante fue "#LeyTOASya", un reclamo de ex combatientes de Malvinas. El acto junto a José Mujica y Lula Da Silva estuvo entre los más comentado entre sus simpatizantes.

Por último, la tercera más mencionada fue Cristina Kirchner. Según explica el informe, el tema negativo más recurrente fue la causa Hotesur y la apelación de su sobreseimiento. En segundo lugar, la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura. A contramano, entre lo positivo también se recalcó el acto con Mujica y Lula.

"¿Cristina Kirchner? Bien, gracias": qué hay detrás del duro reproche de Luis D'Elia a la vicepresidenta

FMI y Justicia: el kirchnerismo duro presiona y le marca la agenda a Alberto Fernández