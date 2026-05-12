El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana atravesada por dos dinámicas que empiezan a cruzarse cada vez más: el avance judicial sobre el entorno de Manuel Adorni y la necesidad política de preservar capacidad de maniobra en el Congreso y en el armado electoral rumbo a 2027, retomando la agenda positiva. En ese contexto, la Mesa Política del oficialismo se convocó desde las 16 y hasta las 18:15 en el Salón Escudos de Casa Rosada. Afuera, la Plaza empezaba a alcanzar su punto de ebullición con cientos de personas ya congregadas y las columnas confluyendo desde distintos puntos en defensa del financiamiento universitario. Dentro de la casa de Gobierno, la asistencia del núcleo duro del Gobierno fue casi completa tras la vuelta del titular de Economía, Luis Caputo, ausente en los convites previos. Trascendió que el asesor presidencial Santiago Caputo no pudo estar presente “por temas de agenda” y la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, se retiró unos minutos antes para asistir a otra reunión en el Senado. En el círculo de Caputo le restaron relevancia política a su silla vacía. “Nada significativo políticamente”, remarcaron. “Tenía un compromiso asumido hace tiempo y no se podía postergar”, añadieron. Según habían adelantado desde la Casa Rosada, el objetivo era -una vez más- definir la estrategia parlamentaria con la reforma electoral y otros proyectos sensibles en marcha. Durante el cónclave se repasó la agenda legislativa en curso y Adorni expuso sobre la nueva tanda de 10 proyectos de ley que se preparan para mandar al Congreso, siguiendo la promesa del Presidente ante la asamblea del 1 de marzo. No trascendió, sin embargo, cuáles serían esas iniciativas. Tampoco se conoció, al momento de publicarse el artículo, una imagen del encuentro como las que solían divulgarse para desmentir las versiones de internas. Hay también una agenda rezagada en el Congreso que el Ejecutivo quiere volver a impulsar a sabiendas que la ventana de oportunidad para lograr los consensos ya se empieza a cerrar. La reforma a la Propiedad Privada y la discusión sobre subsidios para zonas frías figuran como prioridad. También la Ley Hojarasca y los cambios a la norma de Salud mental. En contrapartida, el proyecto de reforma electoral aparece hoy como uno de los focos de tensión dentro del oficialismo. Karina Milei sostiene que la iniciativa —que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO— debe aprobarse sin modificaciones, tal como fue redactada por La Libertad Avanza. Todo indicaría que es la postura que terminará por imponerse, al menos, puertas adentro de LLA. En el Senado, Bullrich buscaba empujar un tratamiento diferenciado del capítulo de Ficha Limpia del resto de la norma. De hecho, desde el bloque que comanda la PRO Gisela Scaglia, hoy en Provincias Unidas, se había avanzó con una ley propia desde la cámara vecina, focalizada exclusivamente en esa temática. La ex ministra de Seguridad busca bajar su tono, sin renunciar a dejar en claro sus diferencias con el tema más áspero del oficialismo: Adorni. Tras el enojo del Presidente por los rumores en torno al jefe de Gabinete -a contramano de su reclamo en público para que adelante la DDJJ-, la jefa de LLA en el Senado optó hoy por evitar las adjetivaciones al ser consultada en el ingreso a Jonagro: habló de una “emocionalidad importante” del mandatario. Puertas adentro de La Libertad Avanza, varios dirigentes reconocen además todavía no están garantizados los votos para aprobar la reforma electoral completa en los términos originales enviados por el Ejecutivo. Aunque muchos coinciden con la idea de avanzar por partes, otra vez son pocos los que expresan en público. A nadie escapa que el nuevo encuentro de la Mesa Política se concretó con el telón de fondo de la preocupación sobre cómo administrar el impacto político de la situación judicial que rodea a Adorni. Era también la oportunidad de transmitir un mensaje de unidad luego de la tensa reunión de gabinete del viernes pasado. En paralelo a la investigación que encara el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, la Justicia Federal profundiza medidas para reconstruir vínculos comerciales de la consultora de Bettina Angeletti —esposa del jefe de Gabinete— con empresas proveedoras del Estado. La denuncia radicada por la diputada Marcela Pagano sobre los presuntos nexos de la consultora +BE con proveedores del Estado empezó a moverse en la fiscalía en manos de Carlos Stornelli, también bajo la tutela de Lijo. En tal sentido se ordenaron las primeras medidas para relevar la relación comercial con firmas como Foggia Group y Datco. Entre los pedidos que trascendieron figuran el pedido de documentación sobre facturas, legajos societarios ante la Inspección General de Justicia y datos diversos sobre beneficiarios finales de las contrataciones bajo análisis. La fiscalía también requirió información a la Oficina Nacional de Contrataciones para reconstruir la participación de las empresas investigadas en licitaciones públicas y verificar los procesos en los que resultaron adjudicatarias. En medio de ese escenario, Adorni intentará este jueves recuperar centralidad política y mostrar gestión con una actividad en Mendoza junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de YPF, Horacio Marín. La visita será para inaugurar el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en Las Heras, considerado el primer proyecto desarrollado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La presencia del gobernador Alfredo Cornejo no es un dato menor. El mandatario mendocino se consolidó como uno de los principales aliados políticos de la Casa Rosada y mantiene diálogo fluido con la mesa electoral que encabeza Karina Milei junto a Eduardo “Lule” Menem. En Balcarce 50 admiten que el vínculo con Cornejo excede la coyuntura institucional y ya tiene proyección electoral. La Libertad Avanza analiza avanzar en acuerdos para respaldar al oficialismo mendocino de cara a la sucesión provincial de 2027, en un escenario donde el actual gobernador no podrá reelegir, aunque el partido violeta no renuncia a la opción de un candidato propio. Ese alineamiento político ya tuvo una primera prueba este año, cuando “Lule” Menem cerró un acuerdo con el radicalismo mendocino para competir en elecciones municipales. La alianza logró imponerse en tres de los seis departamentos en disputa. Los representantes locales de LLA piensan en Luis Petri como cabeza de fórmula. No obstante, el vínculo de la Rosada con el diputado Luis Petri, que llegó a sonar como reemplazo de Adorni en algún momento, no estaría atravesando el mejor momento. Hay quienes aseguran que eso puede costarle su lugar en el esquema de construcción territorial que hoy privilegia el entendimiento con Cornejo. En ese contexto, la actividad de Mendoza buscará enviar un mensaje doble. Hacia afuera, mostrar gestión, inversiones y avance del RIGI. Hacia adentro, exhibir que el oficialismo todavía conserva capacidad de articulación política mientras el cerco judicial sobre el entorno de Adorni continúa avanzando.