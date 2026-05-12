Cada vez más personas incorporan trucos caseros para mejorar las rutinas de limpieza del hogar y reducir el uso de productos químicos. En ese contexto, la combinación de café usado y bicarbonato de sodio ganó popularidad por sus propiedades para eliminar olores y facilitar la limpieza de utensilios de cocina. Aunque muchas veces termina en la basura, el café usado puede reutilizarse gracias a sus propiedades desodorizantes y exfoliantes. Cuando se mezcla con bicarbonato de sodio, se convierte en una pasta útil para remover suciedad adherida y residuos de grasa en distintas superficies. La preparación casera es recomendada especialmente para limpiar ollas, cacerolas, cubiertos y otros utensilios donde suele acumularse grasa difícil de quitar. La textura del café ayuda a desprender restos pegados, mientras que el bicarbonato actúa como neutralizador de olores y potenciador de limpieza. Además de utilizarse en la cocina, esta mezcla también puede ayudar a reducir malos olores en recipientes, superficies o sectores cerrados del hogar. Por eso, se transformó en una alternativa económica y sencilla frente a los productos industriales. Para poner en práctica este truco de limpieza se necesitan pocos ingredientes: café usado previamente secado y dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Ambos deben mezclarse hasta obtener una textura homogénea. Luego, se recomienda agregar unas gotas de agua para formar una pasta más fácil de aplicar. La preparación puede colocarse sobre la superficie a limpiar, frotar suavemente y finalmente enjuagar con agua. Más allá de los trucos caseros, existen algunas prácticas cotidianas que ayudan a evitar que la grasa se adhiera a las superficies y reduzca el tiempo de limpieza posterior. Una de las principales recomendaciones es precalentar correctamente las ollas antes de cocinar. También se aconseja utilizar suficiente materia grasa durante la cocción, evitar el fuego demasiado alto y secar bien las superficies antes de colocar alimentos. Estos hábitos pueden ayudar a conservar mejor los utensilios y evitar restos difíciles de remover. Otra recomendación frecuente es dejar los utensilios en remojo cuando no puedan limpiarse inmediatamente después de usarlos. Esto facilita que los residuos se desprendan con mayor rapidez y evita acumulaciones de grasa. Además, el uso de ollas con recubrimiento antiadherente y el lavado inmediato tras cocinar son claves para mantener la cocina limpia y reducir el desgaste de los materiales.