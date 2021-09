PASO 2021: los políticos en las redes sociales, quiénes son los más activos y quiénes tienen más menciones

Las redes sociales son cada vez más utilizadas por los precandidatos y los partidos para llegar a los votantes, ya que la actividad en las plataformas juega "un rol clave en la formación de su reputación y en su alcance ". Los datos se desprenden de un estudio realizado por la consultora integral de Relaciones Públicas, Burson Cohn & Wolfe.

La consultora subrayó que "ser activo" no es suficiente, se necesita además "ser concreto a la hora de comunicar las propuestas y no caer en banalidades". "Ya no alcanzan las promesas de campaña, importan los hechos -afirmó-. Ya no alcanza el escuchar debates que no llegan a nada, importa actuar. La cuenta regresiva se puso en marcha".

El estudio se enfoca esencialmente en el desempeño en redes de los principales candidatos en CABA y la Provincia de Buenos Aires, los referentes políticos de cada espacio y varios partidos políticos durante el último mes.

En cuanto a los números concretos de seguidores en las distintas redes sociales , el Frente de Todos (FyT) y Juntos por el Cambio lideran ampliamente el ranking, y luego aparecen el Frente de Izquierda, Avanza Libertad y Vamos con Vos.

Según el análisis, hay una gran diferencia entre la cantidad de menciones del Frente de Todos y Juntos, y el resto de los partidos (ambos suman el 95% de las menciones). Empero, estos son los dos partidos que más diferencia tienen entre las menciones negativas y las positivas: el FyT tiene 45% de menciones negativas y 16% positivas, en tanto que Juntos tiene 40% negativas y 16% positivas.

El único partido con más menciones positivas que negativas es Vamos con Vos, con 15% positivas y 9% negativas.

Líderes políticos

Entre los referentes de las principales fuerzas, los más mencionados en redes fueron el ex presidente Mauricio Macri (30%), la vicepresidenta Cristina Fernández (28%) y el mandatario Alberto Fernández (26%).

Todos los perfiles recibieron más menciones negativas que positivas, pero Alberto es el que más diferencia tuvo entre ambas categorías: 41% de repercusiones negativas y 16% positivas. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuentan con proporciones similares sobre las menciones totales, con un 5% y un 4% respectivamente.

Los referentes en Twitter.

Sin embargo, la diferencia se encuentra en que el 40% de las menciones de Larreta es de connotación negativa, mientras que Kicillof posee un 27%. Con un margen total un poco más alto, encontramos a Patricia Bullrich que, frente a 37% de interacciones negativas, obtuvo 22% de menciones favorables. Macri por su parte tiene un 30% de repercusiones negativas y un 23% de positivas.

Las publicaciones de los seis perfiles elegidos se enfocan en destacar acciones realizadas por los gobiernos en los que participan o participaron y criticar el accionar del otro partido. Si bien en sus propias redes algunos mantienen un perfil más bajo, como Macri o Cristina, otros perfiles tomaron una postura más agresiva frente a la oposición, como es el caso de Bullrich, quien se mostró muy activa con el tema de las vacunas y el manejo de la pandemia desde el Gobierno.

De todos los perfiles analizados, Larreta es el único que responde a los comentarios o respuestas en sus posteos, manteniendo un vínculo de mayor cercanía con sus seguidores y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobernador de la PBA y el Presidente son los más activos en Twitter , con 8 y 6 posteos diarios, en promedio, seguidos por Bullrich, con 5. Por su parte, Macri y la vicepresidenta son los que realizan menos posteos desde sus cuentas. En Facebook, realizaron un posteo cada 17 y 5 días, respectivamente.

Actividades en Instagram y TikTok

Los referentes mencionados cuentan con una cuenta de Instagram. De ellos, solo Bullrich y Larreta tienen perfil de TikTok . El alcalde porteño es el político más activo y seguido en dicha plataforma, donde cosecha 351k seguidores y sus videos reúnen 5,5M de likes. Lo sigue Patricia Bullrich, con 50,4k seguidores y 414,0k likes. Los dos referentes del PRO se muestran muy simpáticos y divertidos a la hora de grabar sus videos, según Burson Cohn & Wolfe.

La presencia de los candidatos en TikTok surge a partir del 2020. Esa plataforma les permite a los políticos conectarse con las personas más jóvenes y comunicarse de una forma más fácil y rápida. La consultora sostiene que para estos contenidos "es importante utilizar la creatividad y tener un equipo que pueda pensar temáticas que puedan ser bien recibidas por la audiencia".

En cuanto a Instagram, Alberto es el político con más seguidores, seguido por Cristina y Macri. Sin embargo, estos dos últimos referentes no tuvieron mucha actividad en el periodo de campaña en sus redes.



Provincia de Buenos Aires

Los precandidatos de la PBA con mayor actividad en las redes son Victoria Tolosa Paz y José Luis Espert, promediando 24 y 15 posteos por día, respectivamente. Los siguen Graciela Ocaña y Daniel Gollán, ambos siendo los segundos en sus respectivas listas, con 10 y 9 posteos diarios.

De todos los precandidatos, Espert es el único que responde comentarios en Facebook y las mismas representan el 28% de las respuestas totales que dio en sus redes. En Twitter, la que más responde es Tolosa Paz. La mayoría de las respuestas están dirigidas a medios de comunicación, organismos públicos o personalidades, no a usuarios individuales.

En ambos casos de las listas de Juntos, aquellas precandidatas que figuran segundas en las listas (Graciela Ocaña y Danya Tavela) fueron más activas en Twitter que quienes figuran primeros (Diego Santilli y Facundo Manes). En el caso de Ocaña, también es más activa en Facebook que Diego Santilli.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Los precandidatos de CABA con mayor actividad en las redes son Martín Tetaz y Myriam Bregman, con 942 y 862 posteos, promediando 27 y 24 posteos diarios. Los próximos precandidatos, pero muy lejos en cantidad de posteos, son María Eugenia Vidal, con 9 posteos diarios, y Adolfo Rubinstein, con 8.

A su vez, Tetaz y Bregman, también son quienes mayor interacción generaron con su audiencia al responder tweets y comentarios. Los demás precandidatos estuvieron por debajo de las 200 respuestas. En todos los casos, más allá del partido, los precandidatos utilizaron mucho más Twitter que Facebook.

Percepción en redes



Durante esta campaña, la consultora señaló que los usuarios de redes "criticaron bastante la comunicación", recriminando a los precandidatos, quienes en gran parte no hablaron de sus propuestas sino que "se enfocaron en criticar a otros o en banalidades" sin hacer mayor foco en sus propuestas concreta".

Gran parte de los candidatos hicieron especial hincapié en llegar a los grupos más jóvenes, aquellos que estarán participando de sus primeras elecciones, planteó el trabajo. Sin embargo, esto fue severamente criticado y derivó en una gran cantidad de memes y comentarios, ya que se reclama que solo se intentó "hablar como los jóvenes" o "mostrar cosas de jóvenes".

En ese mismo plano, los precandidatos brindaron entrevistas en medios leídos por un rango etario más bajo, como Filo News, y se sumaron a redes sociales utilizadas principalmente por jóvenes, a fin de darse más visibilidad. En definitiva, se catalogó a esta campaña electoral como banal, superficial y carente de propuestas.