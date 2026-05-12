La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un nuevo paso en la construcción del marco regulatorio para la tokenización de activos en la Argentina. A través de la Resolución General 1137/2026, el organismo abrió una consulta pública para ampliar el esquema vigente y permitir que más instrumentos financieros puedan representarse digitalmente mediante tecnologías de registro distribuido (TRD), como la blockchain. La medida no implica todavía la entrada en vigencia definitiva de la nueva regulación, sino el inicio del proceso de “Elaboración Participativa de Normas”, un mecanismo mediante el cual la CNV recibe opiniones del mercado antes de aprobar el texto final. El plazo de consulta será de 15 días hábiles. Detrás de la resolución hay un cambio de fondo y es que la CNV busca acelerar la integración entre el mercado de capitales tradicional y el mundo de los activos digitales. Hasta ahora, la tokenización en Argentina avanzaba de manera gradual y bajo esquemas limitados. Primero, la CNV permitió la representación digital de algunos valores negociables tradicionales. Más adelante amplió el alcance y luego habilitó la tokenización para ciertos instrumentos emitidos bajo regímenes de oferta pública automática. Ahora, el organismo quiere ir un paso más allá y habilitar que prácticamente todos los los valores negociables emitidos bajo los distintos regímenes de autorización automática puedan tokenizarse, con excepción de aquellos vinculados a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA). En la práctica, esto significa que determinados bonos, fideicomisos financieros u otros instrumentos autorizados automáticamente por la CNV podrían emitirse, negociarse y liquidarse también en formato digital tokenizado. Bitfinex celebró la iniciativa del regulador para ampliar el marco regulatorio de tokenización de activos del mundo real. Para Jerónimo Ferrer, gerente de Desarrollo de Negocios de la compañía para Argentina, Uruguay y Paraguay, la Resolución 1137 “es una señal clara de que Argentina avanza hacia una regulación integral que permite a usuarios e instituciones participar más plenamente en las finanzas descentralizadas (DeFi)”. Según Ferrer, la medida también representa “un hito que se suma a los esfuerzos de otros países, como El Salvador, para convertir a Latinoamérica en un referente global de regulación de activos digitales”. En esa línea, sostuvo que la integración entre el sistema financiero tradicional y las nuevas tecnologías puede ofrecer “mayor liquidez y acceso al mercado global”, impulsando así a las economías de la región. Para el ejecutivo, la tokenización ya dejó de ser una apuesta de largo plazo. “La tokenización de activos no es una tendencia futura: es una realidad que ya está transformando el acceso al capital”, afirmó. Ferrer destacó además el rol de Bitfinex Securities, la unidad regulada de la compañía enfocada en emisión y comercialización de activos digitales tokenizados, en la primera emisión de bonos tokenizados realizada en El Salvador. Según explicó, esa experiencia mostró que “los marcos regulatorios habilitantes y la tecnología blockchain pueden trabajar juntos para ampliar el acceso a los mercados financieros de manera transparente y eficiente”. El ejecutivo también remarcó el potencial del mercado argentino dentro de la región. Citó un reporte de inclusión financiera elaborado por la firma, donde Argentina aparece como uno de los países con mayores oportunidades para el desarrollo de activos tokenizados, impulsado por la elevada adopción de stablecoins y el crecimiento del ecosistema cripto local. Por último, Ferrer consideró que la extensión del sandbox regulatorio hasta 2027 “es especialmente valiosa porque da certeza operativa a los proyectos que ya están construyendo en el ecosistema argentino”. “La regulación bien diseñada no frena la innovación: la potencia. Esperamos acompañar este proceso y contribuir con nuestra experiencia en tokenización de activos del mundo real para que Argentina siga liderando el camino en la región”, concluyó. La tokenización consiste en representar un activo financiero mediante un token digital registrado sobre blockchain u otra tecnología similar. Ese token funciona como una representación digital del instrumento original y puede facilitar procesos como la emisión, negociación, liquidación y custodia. Para la CNV, el objetivo es modernizar la infraestructura financiera y adaptar el mercado de capitales a las nuevas tecnologías. En la resolución, el organismo sostiene que este tipo de herramientas puede generar “mayor seguridad jurídica”, “validación tecnológica”, “inclusión financiera real” y permitir productos financieros “más dinámicos”. Además, plantea que la regulación puede ayudar a consolidar a la Argentina como un hub regional de finanzas digitales. El sandbox funciona como un entorno de prueba supervisado por la CNV, donde empresas y participantes del mercado pueden desarrollar proyectos innovadores bajo ciertas flexibilidades regulatorias y monitoreo del organismo. En términos concretos, la prórroga le da más tiempo a fintechs, emisores y plataformas para experimentar con modelos de tokenización dentro de un marco regulado. La resolución también deja ver otro movimiento importante: la creciente convergencia entre la regulación cripto y el mercado financiero tradicional. El texto menciona expresamente las facultades que obtuvo la CNV sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) tras la aprobación de la Ley 27.739. Eso implica que la tokenización empieza a quedar cada vez más integrada dentro del perímetro regulatorio formal y menos asociada únicamente al ecosistema cripto informal o desregulado. El avance de la CNV ocurre en un contexto global donde grandes jugadores financieros vienen apostando fuerte a la tokenización de activos reales y financieros. Bancos, administradoras de fondos y fintechs internacionales ya trabajan en modelos para tokenizar bonos, fondos money market, acciones, créditos privados y activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, la tokenización en Argentina estaba habilitada de manera fragmentada: dependía del tipo de valor y del régimen de emisión. La propuesta apunta a eliminar esa asimetría dentro del universo de autorizaciones automáticas, generando un marco más predecible para emisores y agentes. Para los fondos cerrados y los fideicomisos financieros, vehículos habituales de securitización en el mercado local, la posibilidad de emitir tokens sobre la blockchain abre la puerta a liquidaciones más ágiles, menor intermediación y potencial acceso a inversores globales sin los costos de una infraestructura centralizada. La prórroga del sandbox, por su parte, consolida un espacio de experimentación para que tecnológicas y agentes del mercado de capitales puedan desarrollar y probar modelos de negocio antes de operar en el régimen general.