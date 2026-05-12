Luego de un fin de año marcado por el optimismo que impregnó a las filas libertarias producto de la victoria electoral de medio término, el tránsito por el 2026 comienza a reflejar un desgaste que afecta las expectativas sobre una mejora económica, la cual hoy es sostenida, básicamente, por el votante oficialista. Así lo refleja el Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio IROL/Berensztein elabora mensualmente de manera exclusiva para El Cronista. La medición online, llevada a cabo entre el 28 y 30 de abril último sobre la base de encuestas a 800 adultos en todo el país, muestra un retroceso en la evaluación que la sociedad realiza de la actualidad económica, tras un primer cuatrimestre marcado por una inflación acumulada superior a la meta planteada en el Presupuesto para todo 2026, menor poder adquisitivo del salario y un movimiento dispar de la actividad. El dato no es menor, porque afecta también la perspectiva sobre lo que vendrá, la evaluación del Gobierno y la imagen de los principales referentes políticos. Sobre este punto, el consultor Eduardo D’Alessio remarcó que “continúa el Gobierno en una merma progresiva de caída de imagen del Presidente y de la calidad de gestión. Esto conjuntamente con una disminución de esperanza de mejoramiento económico futuro”. No obstante, el presidente Javier Milei conserva el apoyo de tres de cada cuatro de los electores libertarios, quienes tienen a la senadora Patricia Bullrich (88%) y al ex titular del Gabinete Guillermo Francos (84%) como sus preferidos a la hora de evaluar la imagen positiva, mientras que en el extremo opuesto aparecen el actual jefe de ministros, Manuel Adorni (36% entre libertarios y 16% en la general), y el ministro de Defensa, Carlos Presti (34% y 16%, respectivamente). La evaluación general muestra por debajo de Francos y Bullrich, un mejor posicionamiento de Mauricio Macri, Axel Kicillof, Diego Santilli y Jorge Macri. La incertidumbre económica se posiciona hoy como la principal preocupación social, por encima de la inseguridad y la inflación, que ganó terreno luego del 3,4% arrojado por el Indec para marzo, aunque se proyecta que el guarismo de abril que se conocerá esta semana reflejará una desaceleración en la suba de precios que, junto a los datos de una mejora en la actividad productiva y la construcción, podrían contribuir a fortalecer un poco el humor social. Lo cierto es que hoy solo un 31% de los encuestados sostiene que la economía nacional se muestra mejor que hace un año y apenas 28% piensa lo mismo de la propia, mientras que un minoritario 39% espera que mejore la del país en doce meses. Pero aún con un progresivo retroceso, dos de cada tres votantes libertarios ven la actualidad argentina con optimismo y un 60% cree que su situación personal está mejor. Sobre todo, para las aspiraciones de Milei, cuatro de cada cinco encuestados que votaron La Libertad Avanza en octubre último le otorgan una buena calificación a la Gestión y tienen expectativas favorables para el año próximo. Al respecto, D’Alessio resaltó que “es importante señalar que la mayor parte de la merma de imagen oficialista proviene de quienes votaron al actual Gobierno en segunda vuelta, mientras que mantiene el núcleo duro consolidado”. Y consideró que “es bastante probable que si se revierte la situación económica, se puede volver a los niveles de aceptación anteriores a la caída que se ha observado durante este año”. Será sobre ese núcleo duro del oficialismo y la evolución de la economía para recuperar adhesiones dónde se apoyarán las chances de reelección del oficialismo.