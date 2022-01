Cristina comparó los números de la "pandemia macrista" con la "pandemia de Covid-19": qué dijo

Pocas horas pasaron desde que Cristina Fernández de Kirchner recibiera en su departamento de Recoleta a Martín Guzmán para que la Vicepresidenta publique un nuevo texto con números de la Economía argentina.

En un implícito respaldo al ministro , que viene de cancelar una cita con la oposición para contar el gélido momento de la negociación con el FMI, la ex mandataria comparó en números la "pandemia macrista" con el impacto económico del Covid-19.

"Economía no confirma este tipo de encuentros y no tiene nada para decir". Esa frase, que lejos está de ser una desmentida, replican en el Palacio de Hacienda para evitar corroborar la cita que mantuvieron Guzmán y Cristina Fernández de Kirchner. Cerca de la Vicepresidenta, en sintonía, también evitan confirmar la reunión pero no la descartan.

¿El fin de la pandemia?https://t.co/RmwPWBOUut — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 18, 2022

La cumbre ocurrió mientras quedó sin fecha la cita entre Guzmán y referentes de Juntos por el Cambio, prometida la semana pasada para revelar el estado actual de las charlas con el Fondo. La carta se conoció poco después de que la mesa nacional de la coalición opositora prometiera que no se sentará con el funcionario.

Cristina llamó a Guzmán para decirle que no pide su renuncia

En el medio, la ex Presidenta rompió otra vez el silencio con una carta pública en la que comparó las erogaciones por el pago de la deuda con los paquetes de ayuda por el coronavirus. Según sus números: "Pandemia macrista: 1,1% del PBI. Pandemia Covid-19: 0,9% del PBI"

¿Cómo sostiene esos guarismos?

"En el año 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- u$s 5160 millones de al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018. Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI... ¡Pero en dólares!.", escribió la Vicepresidenta.

Y comparó, con datos del Palacio de Hacienda: "En ese mismo año 2021, Argentina pagó $ 420.000 millones que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia ".

En esa suma enumeró: "allí están incluidas las Vacunas Covid ($124.000 millones), REPRO II ($90.000 millones), Asistencia al turismo Previaje ($31.000 millones) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 millones), además de la Ampliación de Políticas Sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI... ¡Pero en pesos!".

"De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia Covid-19", cierra la carta.