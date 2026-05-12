La cotización deldólar este martes, 12 de mayo de 2026 llegó a 3769.42 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,55%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.19%, mientras que en el último año descendió 6.09%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días, el Dólar alternó alzas y bajas al inicio, encadenó dos subidas a mitad del periodo, tuvo un día sin cambios y cerró con dos avances; en total: 6 subidas, 3 bajas y 1 estable, con sesgo alcista. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.90%. La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza tras dos días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los días anteriores. El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3.769,4199 pesos colombianos, es de 376.941,99 pesos; 200 dólares cuestan 753.883,98 pesos y 500 dólares, 1.884.709,95 pesos.