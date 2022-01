María Eugenia Vidal sobre el video de la Gestapo antisindical: "Es un circo armado por el kirchnerismo"

Luego de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo de Cristina Caamaño compartiera una serie de videos en los que se escucha a Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, referirse a una "Gestapo antisindical", su entonces jefa al frente de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la cuestión.

Ante las críticas oficialistas y una causa judicial que avanza presentada por Caamaño ante los videos en los que se observa como empresarios y funcionarios públicos discuten una demanda a Juan Pablo "Pata" Medina, entonces titular de la seccional de la UOCRA en La Plata, Vidal remarcó en un mensaje compartido a través de sus redes sociales que en su gobierno "no hubo ni mesa judicial ni causas armadas", ya que en los videos únicamente se muestra " una reunión de trabajo grabada ilegalmente que no sirve como prueba".

"Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", se defendió la actual diputada nacional, acusando los tiempos de Caamaño.

En este marco, apuntó contra el "Pata" Medina y aseguró que "estamos hablando de gente mafiosa" por lo que pidió que su figura "no pase de victimario a víctima" a raíz de lo que ella considera un "circo armado por el kirchnerismo".

Según Vidal, el sindicalista que finalmente terminó en la cárcel "no necesitaba que el gobierno ni nadie le armara una causa para ir preso" ya que previamente los empresarios que trabajaban en La Plata eran "víctimas de Medina y tenían miedo" por sus presiones.

Aquí, apuntó nuevamente contra el kirchnerismo, el cual -según Vidal- "ha pretendido desde siempre, porque no puede explicar sus causas, victimizarse, decir que han sido perseguidos políticos de nuestro gobierno y víctimas de causas armadas", remarcó en diálogo con LN+.

Respecto a la reunión en sí, Vidal indicó que se trató de una simple "reunión de trabajo". No obstante, al ser consultada por la presencia de dos integrantes de la AFI en la reunión, la actual diputada nacional indicó que ese aspecto deberá explicarlo el mismo organismo ante el juez.

"Esa reunión fue ilegalmente grabada. Es importante saber por qué", exigió Vidal. Y agregó contra Caamaño: "La interventora Cristina Caamaño tardó dos años en encontrar este video y cuando lo denunció lo hizo ante un juez que es incompetente porque es de La Plata cuando el hecho ocurrió en la Capital".

En este marco, fue más allá y denunció un modus operandi que asegura que utiliza la interventora de la AFI: "La jefa de los espías del Gobierno nacional elige los jueces donde presenta las causas". Además, añadió que Caamaño "sabe que ese video no es prueba".

Consultada respecto a los dichos particulares de Villegas, Vidal repudió la actitud aunque consideró que eso no justifica una demanda judicial: "La expresión que hace el ministro en relación a la Gestapo es repudiable e injustificable . No constituye delito pero es repudiable", recalcó Vidal.

Además, reveló que Villegas no solo pidió disculpas públicamente a través de sus redes sociales sino que también "llamó a los presidentes de las entidades judías" por el uso del término "Gestapo", el cual se refiere a la policía secreta alemana durante el período nazista, la cual perseguía a opositores al gobierno y a judíos con métodos abusivos y despiadados.

"La Gestapo no es algo para banalizar. No solo no había ninguna Gestapo sino que no se puede utilizar porque banaliza el sufrimiento de las victimas del Holocausto", concluyó Vidal.