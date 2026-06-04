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En esta noticia Los destinos que subieron de precio

Los pasajes para viajar en tren de larga distancia desde Buenos Aires tienen nuevos valores a partir de este mes de junio. Los boletos ya están a la venta y son una opción económica para los pasajeros.

La empresa Trenes Argentinos definió esta actualización en sus tarifas de referencia para las rutas más utilizadas. El motivo del cambio es adecuar los precios de los pasajes que unen la Capital Federal con Buenos Aires y Santa Fe .

Los destinos que subieron de precio

Los ramales que aumentaron sus precios son los siguientes:

Mar del Plata: Sale desde la estación Plaza Constitución.

Rosario Norte: El servicio parte desde la terminal de Retiro.

Junín: Los trenes también salen desde la estación Retiro.

Bragado: Los viajes inician desde la terminal de Once.

El tren que viaja desde Plaza Constitución hacia Mar del Plata ofrece boletos en categoría primera por un valor de 32.000 pesos. Para el espacio de pullman el precio sube a 38.400 pesos en este trayecto.

Por su parte, el recorrido desde Retiro hasta Rosario Norte maneja valores que van desde 11.700 hasta 13.000 pesos en primera. En el sector de pullman los precios se ubican entre 14.000 y 16.800 pesos.

La ruta hacia Junín cuenta con dos tarifas diferentes según el día de la semana en que se realice el viaje. La tarifa primera cuesta entre 11.000 y 13.200 pesos, mientras que pullman sale de 13.200 a 15.900 pesos.

El viaje desde la estación Once hasta la localidad de Bragado es otra de las opciones disponibles en la provincia. El pasaje en primera cuesta 7.500 pesos y el boleto de pullman tiene un valor de 9.000 pesos.

Los nuevos montos de los trenes

La empresa ferroviaria aclaró que todos los nuevos importes informados pueden variar según la disponibilidad de cada formación. Además, el servicio permite el traslado de mascotas en la categoría primera abonando un costo extra.

Destino (desde Buenos Aires) Precio Primera ($) Precio Pullman ($) Mar del Plata 32.000 38.400 Rosario Norte 11.700 a 13.000 14.000 a 16.800 Junín 11.000 a 13.200 13.200 a 15.900 Bragado 7.500 9.000

Además, se mantendrán los descuentos del 40 por ciento para los jubilados y pensionados que compren sus boletos de forma anticipada. Los menores de entre 3 y 12 años pagan la mitad y las personas con discapacidad viajan sin cargo.