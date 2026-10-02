Octubre comienza con un cambio en las condiciones meteorológicas que se profundizaría el primer fin de semana del mes. El pronóstico anticipa una combinación de lluvias, tormentas y variaciones en las temperaturas en distintas zonas del país.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas y lluvias en diferentes regiones, con fenómenos que variarán según cada provincia y el momento de la jornada.

Viernes 2 de octubre: el SMN mantiene alertas por lluvias y tormentas

El viernes 2 de octubre se esperan condiciones meteorológicas diferentes según la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa y Río Negro , mientras que también rige una advertencia por lluvias en zonas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Alerta amarilla por tormentas este viernes 2 de octubre en Argentina. Servicio Meteorológico Nacional

En la provincia de Buenos Aires, la alerta por tormentas se concentra en sectores del oeste y suroeste, por lo que no alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Dónde habrá lluvias durante el viernes

En las zonas bajo alerta por lluvias, el SMN prevé precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 35 milímetros.

La advertencia alcanza a:

Neuquén: zona cordillerana sur, durante todo el viernes.

Río Negro: sectores de la zona cordillerana, durante todo el día.

Chubut: zona cordillerana norte, durante toda la jornada.

Santa Cruz: sectores del sureste, durante todo el viernes.

Tierra del Fuego: durante la noche.

En los sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut, las precipitaciones pueden presentarse en forma de lluvia y/o nieve.

En qué regiones está vigente la alerta por tormentas y posibles ráfagas

La alerta amarilla por tormentas se concentra en distintas áreas de cinco provincias y tendrá vigencia en diferentes momentos del viernes.

En La Pampa, la advertencia rige durante la tarde y la noche. Se esperan tormentas que podrían variar de intensidad, con posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros.

En el este de Río Negro, la alerta también se extiende durante la tarde y la noche. Se estima que las ráfagas podrían superar los 70 km/h, a su vez registrarse lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para el suroeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba y gran parte de San Luis, la alerta está prevista durante la noche. En estas áreas también existe posibilidad de tormentas fuertes, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

En Buenos Aires y Córdoba podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros, mientras que en San Luis se esperan entre 20 y 40 milímetros.

Sábado 3 de octubre: las tormentas avanzan hacia el centro y el Litoral

El sábado 3 de octubre será una jornada de mayor inestabilidad sobre una parte del centro y este del país.

Durante la madrugada, las tormentas podrían afectar al norte y centro de Buenos Aires, incluido el AMBA, mientras que durante el transcurso del día el área de mayor actividad se desplazará hacia otras provincias del centro y el norte argentino.

El SMN emitió alertas por tormentas en Buenos Aires y en varias regiones del país. Izquierda: los distritos de Buenos Aires incluidos. Derecha: la composición de Argentina. Servicio Meteorológico Nacional

El SMN mantiene alertas por tormentas para distintas zonas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, entre otras regiones. La intensidad y el horario de vigencia varían según cada región.

En las zonas bajo alerta amarilla, se esperan tormentas acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Los acumulados previstos pueden ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

Tormentas fuertes: qué zonas tendrán mayor riesgo

En sectores de Chaco, Formosa y el este y norte de Corrientes, el nivel de alerta es mayor. En esas provincias pueden registrarse tormentas con lluvias abundantes, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Los acumulados de precipitación en estas áreas podrían alcanzar los 90 milímetros, con posibilidad de superar ese valor de manera puntual.

El escenario también alcanzará al Litoral, donde la actividad de las tormentas podría intensificarse durante la tarde y la noche a medida que el sistema avance hacia el norte.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires y el AMBA?

Para la provincia de Buenos Aires, el episodio más importante se espera durante la madrugada del sábado, en el centro y norte provincial.

Los cambios meteorológicos comenzarían durante las primeras horas con tormentas aisladas que se extenderían hasta la tarde.

Según el mapa oficial del SMN, se mantiene vigente la alerta en el interior de la provincia durante la jornada del sábado.