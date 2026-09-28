Felicidad en el Vaticano | El Papa León XIV revive una tradición de más de 500 años que Francisco había suspendido (foto: archivo).

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV al país, el Gobierno oficializó este lunes en el Boletín Oficial el feriado nacional del lunes 9 de noviembre.

Además, se dispuso que el martes 10 será feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires , en línea con la agenda del Sumo Pontífice.

La medida se instrumentó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, firmado por Javier Milei y todo su Gabinete.

Cómo queda el calendario de feriados por la visita del papa León XIV

En la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, el fin de semana largo se extenderá hasta el martes 10, es decir, del sábado 7 al martes 10 de noviembre. En el resto del país, será de tres días: del sábado 7 al lunes 9.

En la provincia de Buenos Aires habrá feriado el lunes 9 y el miércoles 11, sin feriado el martes 10. El decreto aclara que los feriados del 10 y del 11 rigen “exclusivamente” en los distritos mencionados.

Según los considerandos, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires solicitaron feriados con alcance territorial limitado. El texto agrega que la medida alcanza a los organismos y dependencias nacionales que funcionan en esos territorios.

El papa León XIV se pronunció sobre la violencia reciente en el Cauca colombiano. EFE/EPA/Fabio Frustaci

El Gobierno justificó la decisión en que las actividades de la visita del máximo titular de la Iglesia Católica requerirán “medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación”. Señaló que su ejecución podría dificultarse por la superposición con “los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”.

Una unidad ejecutora para organizar la visita

El DNU también creó en la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV” . Esta tendrá una vigencia de hasta 12 meses y estará a cargo de un funcionario con rango de secretario, con carácter ad honorem, cuyo nombre aún no fue definido.

De la unidad dependerán cinco coordinadores con rango de subsecretario, también ad honorem: ejecutivo, de logística e infraestructura, de seguridad y emergencias, de protocolo y relaciones institucionales, y de apoyo legal. Los designará el Poder Ejecutivo y sus funciones figuran en una planilla anexa al decreto.

El coordinador de Seguridad y Emergencias deberá articular con los organismos nacionales competentes “en materia migratoria, aeroportuaria, de defensa y otras conexas” las acciones sobre el ingreso y egreso de los participantes en los eventos de la visita.

El de Logística e Infraestructura intervendrá en las contrataciones para la “provisión de instalaciones, transporte, insumos y sistemas informáticos y servicios necesarios”. El de Protocolo coordinará reuniones, eventos y actividades de la agenda del Santo Padre, y el de Apoyo Legal elaborará contratos, convenios y otros instrumentos jurídicos.

Los cinco coordinadores tienen entre sus tareas intervenir, asesorar o supervisar compras y contrataciones. El coordinador ejecutivo, además, deberá asistir al titular en la planificación y hacer el seguimiento del cronograma de actividades.

En materia de contrataciones, el titular de la unidad podrá adjudicar y aprobar gastos “cualquiera sea el monto”, procedimiento de selección o modalidad aplicable. El decreto define esa competencia como “excepcional y transitorio” y la limita a lo vinculado con la visita.

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La agenda de la gira

De acuerdo con la agenda de la gira por el país, León XIV llegará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole , y presidirá a las 11:30 una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

El martes 10 viajará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y luego volverá a Buenos Aires para una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11 celebrará una misa en la Basílica de Luján y a las 14 partirá desde Ezeiza hacia Lima.

Tras el anuncio, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que afirmó: “La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios para el operativo.